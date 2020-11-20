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20-22 Kasım Yarış Programı

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20-22 Kasım Yarış Programı
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Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

20 Kasım Cuma

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 MotoGP  1. Antrenman  12:55  -
 MotoGP  2. Antrenman  17:15  -

21 Kasım Cumartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 MotoGP  3. Antrenman  12:55  -
 MotoGP  4. Antrenman  16:30  -
 MotoGP  Sıralama turları  17:10  S Sport

22 Kasım Pazar

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 Moto3  Yarış  14:00  S Sport
 Moto2  Yarış  15:20  S Sport
 MotoGP  Yarış  17:00  S Sport

 

Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

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Bu Haber Hakkında

Seri GENEL
Editör Kutal Mete Tekin

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