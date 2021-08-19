20-22 Ağustos Yarış Programı
Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
21 Ağustos Cumartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|WSBK
|Superpole
|12:10
|Eurosport
|DTM
|1. Yarış
|14:30
|S Sport
|WSBK
|1. Yarış
|15:00
|Eurosport
|WRX
|Q1
|15:30
|RX+
|WSPP
|1. Yarış
|16:15
|Eurosport
|Le Mans 24
|Yarış start
|17:00
|Eurosport
|WRX
|Q2
|18:00
|RX+
22 Ağustos Pazar
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|WSBK
|Superpole yarış
|12:00
|Eurosport
|WRX
|Q3
|12:00
|RX+
|WTCR
|1. Yarış
|13:15
|Eurosport
|WSPP
|2. Yarış
|13:30
|Eurosport
|DTM
|2. Yarış
|14:30
|S Sport
|WSBK
|2. Yarış
|15:00
|Eurosport
|WRX
|Q4
|15:30
|RX+
|WTCR
|2. Yarış
|16:15
|Eurosport
|Le Mans 24
|Yarış bitiş
|17:00
|Eurosport
|WRX
|Finaller
|18:00
|RX+
|NASCAR
|Yarış
|22:00
|-
Eurosport yayınlarının TV'de olmadığı durumlarda bu yarışlar Eurosport Player'dan izlenebilir.
paylaşım
yorumlar
Yorumları görüntüle
20-22 Ağustos Yarış Programı
paylaşım
yorumlar
Çok Okunanlar
1
4
Spa Francorchamps'ın CEO'su öldürüldü
15 Ağu 2021
6-8 Ağustos Yarış Programı
6 Ağu 2021
30 Temmuz - 1 Ağustos Yarış Programı
29 Tem 2021
Petronas'tan Treedom ile ortak proje
29 Tem 2021
22 Tem 2021
Will Buxton ile Bu Hafta: Bölüm 1
13 Mar 2021
LEGO Ferrari 488 GTE
Çok Okunanlar Bugün
Haberi dinle