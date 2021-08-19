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20-22 Ağustos Yarış Programı

Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

20-22 Ağustos Yarış Programı

21 Ağustos Cumartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 WSBK  Superpole  12:10  Eurosport
 DTM  1. Yarış  14:30  S Sport
 WSBK  1. Yarış  15:00  Eurosport
 WRX  Q1  15:30  RX+
 WSPP  1. Yarış  16:15  Eurosport
 Le Mans 24  Yarış start  17:00  Eurosport
 WRX  Q2  18:00  RX+

22 Ağustos Pazar

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 WSBK  Superpole yarış  12:00  Eurosport
 WRX  Q3  12:00  RX+
 WTCR  1. Yarış  13:15  Eurosport
 WSPP  2. Yarış  13:30  Eurosport
 DTM  2. Yarış  14:30  S Sport
 WSBK  2. Yarış  15:00  Eurosport
 WRX  Q4  15:30  RX+
 WTCR  2. Yarış  16:15  Eurosport
 Le Mans 24  Yarış bitiş  17:00  Eurosport
 WRX  Finaller  18:00  RX+
 NASCAR  Yarış  22:00  -

 

Eurosport yayınlarının TV'de olmadığı durumlarda bu yarışlar Eurosport Player'dan izlenebilir.

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