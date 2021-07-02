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2-4 Temmuz Yarış Programı

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Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

2-4 Temmuz Yarış Programı

2 Temmuz Cuma

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 Formula 1  1. Antrenman  12:30  F1TV & S Sport
 Formula 1  2. Antrenman  16:00  F1TV & S Sport
 IMSA  Yarış  01:10  IMSA TV

3 Temmuz Cumartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 FIA F3  1. Yarış  11:35  F1TV
 Formula 1  3. Antrenman  13:00  F1TV & S Sport
 WSBK  Superpole  13:10  Eurosport & TRT Spor
 WSBK  1. Yarış  16:00  Eurosport & TRT Spor
 Formula 1  Sıralama turları  16:00  F1TV & S Sport
 W Series  Yarış  17:30  F1TV
 FIA F3  2. Yarış  18:45  F1TV

4 Temmuz Pazar

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 FIA F3  3. Yarış  12:05  F1TV
 WSBK  Superpole Yarış  13:00  Eurosport & TRT Spor
 Porsche Supercup  Yarış  13:15  F1TV & Eurosport
 WSBK  2. Yarış  16:00  Eurosport & TRT Spor
 Formula 1  Yarış  16:00  F1TV & S Sport
 IndyCar  Yarış  19:00  -
 NASCAR  Yarış  21:30  -

 

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