2-4 Temmuz Yarış Programı
Ekleyen: Kutal Mete Tekin
Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
2 Temmuz Cuma
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|Formula 1
|1. Antrenman
|12:30
|F1TV & S Sport
|Formula 1
|2. Antrenman
|16:00
|F1TV & S Sport
|IMSA
|Yarış
|01:10
|IMSA TV
3 Temmuz Cumartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|FIA F3
|1. Yarış
|11:35
|F1TV
|Formula 1
|3. Antrenman
|13:00
|F1TV & S Sport
|WSBK
|Superpole
|13:10
|Eurosport & TRT Spor
|WSBK
|1. Yarış
|16:00
|Eurosport & TRT Spor
|Formula 1
|Sıralama turları
|16:00
|F1TV & S Sport
|W Series
|Yarış
|17:30
|F1TV
|FIA F3
|2. Yarış
|18:45
|F1TV
4 Temmuz Pazar
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|FIA F3
|3. Yarış
|12:05
|F1TV
|WSBK
|Superpole Yarış
|13:00
|Eurosport & TRT Spor
|Porsche Supercup
|Yarış
|13:15
|F1TV & Eurosport
|WSBK
|2. Yarış
|16:00
|Eurosport & TRT Spor
|Formula 1
|Yarış
|16:00
|F1TV & S Sport
|IndyCar
|Yarış
|19:00
|-
|NASCAR
|Yarış
|21:30
|-
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2-4 Temmuz Yarış Programı
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