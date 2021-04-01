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2-4 Nisan Yarış Programı

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Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

2-4 Nisan Yarış Programı

2 Nisan Cuma

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 MotoGP  1. Antrenman  15:40  -
 MotoGP  2. Antrenman  20:00  -

3 Nisan Cumartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 MotoGP  3. Antrenman  15:15  -
 MotoGP  4. Antrenman  19:20  -
 MotoGP  Sıralama turları  20:00  S Sport

4 Nisan Pazar

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 Moto3  Yarış  17:00  S Sport
 Moto2  Yarış  18:20  S Sport
 MotoGP  Yarış  20:00  S Sport

 

Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

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Seri GENEL
Editör Kutal Mete Tekin

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