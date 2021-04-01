2-4 Nisan Yarış Programı
Ekleyen: Kutal Mete Tekin
Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
2 Nisan Cuma
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|MotoGP
|1. Antrenman
|15:40
|-
|MotoGP
|2. Antrenman
|20:00
|-
3 Nisan Cumartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|MotoGP
|3. Antrenman
|15:15
|-
|MotoGP
|4. Antrenman
|19:20
|-
|MotoGP
|Sıralama turları
|20:00
|S Sport
4 Nisan Pazar
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|Moto3
|Yarış
|17:00
|S Sport
|Moto2
|Yarış
|18:20
|S Sport
|MotoGP
|Yarış
|20:00
|S Sport
Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|GENEL
|Editör
|Kutal Mete Tekin
2-4 Nisan Yarış Programı
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