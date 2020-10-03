Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
3 Ekim Cumartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|WSBK
|Superpole
|12:00
|Eurosport & TRT Spor
|WSBK
|1. Yarış
|15:00
|Eurosport & TRT Spor
|WSPP
|1. Yarış
|16:15
|Eurosport & TRT Spor
|WSPP300
|1. Yarış
|17:30
|-
4 Ekim Pazar
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|WSBK
|Superpole Yarış
|12:00
|Eurosport & TRT Spor
|WSPP
|2. Yarış
|13:30
|Eurosport & TRT Spor
|WSBK
|2. Yarış
|15:00
|Eurosport & TRT Spor
|WSPP300
|2. Yarış
|16:15
|-
|NASCAR
|Yarış
|21:00
|Auto Moto
|IndyCar
|Yarış
|21:30
|NBC
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|GENEL
|Editör
|Kutal Mete Tekin
Çok Okunanlar Bugün
2-4 Ekim Yarış Programı
paylaşım
yorumlar
Çok Okunanlar
Slayt Şov