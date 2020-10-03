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2-4 Ekim Yarış Programı

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2-4 Ekim Yarış Programı
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Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

3 Ekim Cumartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 WSBK  Superpole  12:00  Eurosport & TRT Spor
 WSBK  1. Yarış  15:00  Eurosport & TRT Spor
 WSPP  1. Yarış  16:15  Eurosport & TRT Spor
 WSPP300  1. Yarış  17:30  -

4 Ekim Pazar

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 WSBK  Superpole Yarış  12:00  Eurosport & TRT Spor
 WSPP  2. Yarış  13:30  Eurosport & TRT Spor
 WSBK  2. Yarış  15:00  Eurosport & TRT Spor
 WSPP300  2. Yarış  16:15  -
 NASCAR  Yarış  21:00  Auto Moto
 IndyCar  Yarış  21:30  NBC

 

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Bu Haber Hakkında

Seri GENEL
Editör Kutal Mete Tekin

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