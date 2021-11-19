19-21 Kasım Yarış Programı
Ekleyen: Kutal Mete Tekin
Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
19 Kasım Cuma
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|Formula 1
|1. Antrenman
|13:30
|F1TV & S Sport
|Formula 1
|2. Antrenman
|17:00
|F1TV & S Sport
|WRC
|Gün özeti
|00:00
|Red Bull TV
20 Kasım Cumartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|WSBK
|Superpole
|06:10
|Eurosport
|WSSP
|1. Yarış
|08:30
|Eurosport
|WSBK
|1. Yarış
|10:00
|Eurosport
|Formula 1
|3. Antrenman
|14:00
|F1TV & S Sport
|Formula 1
|Sıralama turları
|17:00
|F1TV & S Sport
|WRC
|Gün özeti
|00:00
|Red Bull TV
21 Kasım Pazar
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|WSBK
|Superpole yarış
|06:00
|Eurosport
|WSSP
|2. Yarış
|08:30
|Eurosport
|WSBK
|2. Yarış
|10:00
|Eurosport
|Formula 1
|Yarış
|17:00
|F1TV & S Sport
|WRC
|Gün özeti
|00:00
|Red Bull TV
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19-21 Kasım Yarış Programı
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