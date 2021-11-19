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19-21 Kasım Yarış Programı

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Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

19-21 Kasım Yarış Programı

19 Kasım Cuma

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 Formula 1  1. Antrenman  13:30  F1TV & S Sport
 Formula 1  2. Antrenman  17:00  F1TV & S Sport
 WRC  Gün özeti  00:00  Red Bull TV

20 Kasım Cumartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 WSBK  Superpole  06:10  Eurosport
 WSSP  1. Yarış  08:30  Eurosport
 WSBK  1. Yarış  10:00  Eurosport
 Formula 1  3. Antrenman  14:00  F1TV & S Sport
 Formula 1  Sıralama turları  17:00  F1TV & S Sport
 WRC  Gün özeti  00:00  Red Bull TV

21 Kasım Pazar

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 WSBK  Superpole yarış  06:00  Eurosport
 WSSP  2. Yarış  08:30  Eurosport
 WSBK  2. Yarış  10:00  Eurosport
 Formula 1  Yarış  17:00  F1TV & S Sport
 WRC  Gün özeti  00:00  Red Bull TV

 

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