Motorsport Games'in 18 Aralık'taki Le Mans Sanal Serisi dördüncü raundunu nasıl izleyebilirsiniz?

Miami, FL – 17 Aralık, 2021 – 2021'in son Le Mans Sanal Serisi raundu, 500 Miles of Sebring, yarın (18 Aralık Cumartesi) efsanevi ve tarihi Sebring Uluslararası Yarış Pisti'nde gerçekleşecek. Yaklaşık dört saatlik yarış, Ocak ayında tamamen online olarak gerçekleştirilecek 24 Saatlik Le Mans Sanal Finali öncesinde takımlara, stratejik zekalarını ortaya koymaları ve sürücülere becerilerini, deneyimlerini ve bilgilerini sergilemeleri için son bir fırsat sağlayacak. Bu yarış, yarışmacılar için bugüne kadarki en zorlu yarışlardan biri olabilir.

2021-2022 sezonunun beş raundunun dördüncüsünde, 114 profesyonel ve sim yarışçısı, Amerika Birleşik Devletleri'nde sürekli olarak işletilen en eski pistlerden biri olan eski havaalanında, 38 prototipi kullanacak ve GTE katılımcıları (giriş listesi BURADA) yer alacak. Pistte, 17 virajın arasında uzun düzlükler yer alıyor ve virajlar, yüksek hızlı ve çok teknik daha yavaş virajların karışımından oluşuyor. Tümsekler, orada yarışan her sürücünün bahsettiği bir özellik olduğu için Sebring'de öne çıkan tek şey. Pistteki eskiyen asfalt ve beton bölümler oldukça zorlu ve eğlenceli bir tur sağlıyor. Her sürücü Sebring Raceway'in sloganına kulak vermeli: "Tümseklere saygı gösterin."

Canlı yayın, Chris McCarthy ve Lewis McGlade ile birlikte FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın sesi Martin Haven tarafından yorumlanacak. Yayın, 15:30 TSi'de başlayacak ve yarış yarım saat sonra gerçekleştirilecek. Tüm aksiyon için yayını nasıl takip edeceğiniz ve ne zaman izleyeceğiniz ile ilgili tüm detaylar yukarıdaki görselde ve aşağıdaki bilgilerde detaylandırılmıştır.

21 prototip arasındaki liderlik savaşında, LMP şampiyona liderleri, 123 Numaralı Team Redline ile Spa ve Nürburgring kazananları Felix Rosenqvist ve Bono Huis olacak. Sadece 3.5 puan geride ikinci sırada ise tüm sezondaki en tutarlı kadrolardan biri, Tom Dillmann, Jesper Pedersen ve Jernej Simončič'in 4 numaralı katılımcısı Floyd ByKolles Burst yer alıyor. Tüm katılımcılar, çift puanlı ve potansiyel ödül fonu kazananı konumlarını pekiştirmek için Sebring etkinliğinde güçlü bir sonuç almayı hedefleyecekler.

Beş üreticiden (Ferrari, Porsche, BMW, Corvette ve Aston Martin) biri GTE kategorisine girdi ve bu TESLA R8G Esports takımının 888 numaralı BMW M8 GTE'si oldu. Şampiyonluk için verilen mücadele, LMP kategorisinde olduğu kadar bu sınıfta da sıkı. 71 numaralı BMW Team Redline BMW M8 GTE katılımcısı, 91 numaralı Porsche Esports Team 911 RSR GTE'nin 4.5 puan önünde liderliğini sürdürüyor ve her iki takım da değişmeyen bir sürücü kadrosuna sahip.

Le Mans Sanal Serisi, Alex Palou, Stoffel Vandoorne, Sake Karam ve Louis Deletraz gibi üst düzey, gerçek hayattaki sürücüleri ve dünyanın en iyi sim yarışçılarından bazılarını, 4 ile 24 saat arasında değişen beş dayanıklılık yarışında bir araya getirecek ve Ocak 2022'de gerçekleşecek olan 24 Saatlik Le Mans Virtual ile sona erecek. Bu etkinlik artık, devam eden COVID-19 varyantları, hükümetin Omicron varyantı ile ilgili son direktifleri ve bunun yanı sıra, çoğu takımın ve iş ortağının etkinliğe şahsen katılma planlarının iptaline yol açan Omicron varyantı ile ilgili olarak Avrupa çapında sıkılaştırılmış uluslararası seyahat kısıtlamaları nedeniyle online olarak gerçekleştirilecek.

Yarışları canlı ve kesintisiz takip edebileceğiniz anlar ise şöyle:

Cuma, 17 Aralık:

21:00 - Sıralama canlı yayın

21:10 – 21:30 - Sıralama GTE

21:40 – 22:00 - Sıralama LMP

Cumartesi, 18 Aralık:

12:00 – 14:00 AM - Isınma

15:30 - Le Mans Sanal Serisi canlı yayın

16:00- 500 Miles of Sebring - YARIŞ