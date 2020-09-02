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GENEL / Ön Bakış

4-6 Eylül Yarış Programı

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4-6 Eylül Yarış Programı
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Etkinlik isimlerine tıklayarak ilgili haber, fotoğraf ve videolara ulaşabilirsiniz.

4 Eylül Cuma

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 Formula 1  1. Antrenman  12:00 - 13:30  F1TV
 Formula 1  2. Antrenman  16:00 - 17:30  F1TV

5 Eylül Cumartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 FIA F3  1. Yarış   11:25  F1TV 
 Formula 1  3. Antrenman  13:00 - 14:00  F1TV & S Sport
 DTM  1. Yarış   14:33  TRT Spor & S Sport
 Porsche Supercup  Sıralama turları  14:45  F1TV 
 Formula 1  Sıralama turları  16:00  F1TV & S Sport
 WRC  Canlı etap  16:00  Red Bull TV
 FIA F2  1. Yarış   17:45  F1TV 
 IMSA  Yarış  18:35 - 00:35  IMSA.TV
 WRC  Gün Özeti  22:00  Red Bull TV

6 Eylül Pazar

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 FIA F3  2. Yarış  10:45  F1TV 
 FIA F2  2. Yarış  12:10  F1TV 
 Porsche Supercup  Yarış  13:25  F1TV  & Eurosport
 DTM  2. Yarış  14:33  TRT Spor & S Sport
 Formula 1  Yarış  16:10  F1TV & S Sport
 WRC  Gün Özeti  22:00  Red Bull TV

7 Eylül Pazartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 WRC  Tüm Ralli Özeti  20:00  Red Bull TV

Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

*S Sport'ta başka bir yayın programı olması durumunda seanslar Digiturk'de Bein Sports, D-Smart'ta Spor Smart, Turkcell TV+'da Life+, Tivibu'da Tivibu Spor kanallarında yayınlanabilir.

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Bu Haber Hakkında

Seri GENEL
Editör Kutal Mete Tekin

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