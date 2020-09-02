Etkinlik isimlerine tıklayarak ilgili haber, fotoğraf ve videolara ulaşabilirsiniz.
4 Eylül Cuma
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|Formula 1
|1. Antrenman
|12:00 - 13:30
|F1TV
|Formula 1
|2. Antrenman
|16:00 - 17:30
|F1TV
5 Eylül Cumartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|FIA F3
|1. Yarış
|11:25
|F1TV
|Formula 1
|3. Antrenman
|13:00 - 14:00
|F1TV & S Sport
|DTM
|1. Yarış
|14:33
|TRT Spor & S Sport
|Porsche Supercup
|Sıralama turları
|14:45
|F1TV
|Formula 1
|Sıralama turları
|16:00
|F1TV & S Sport
|WRC
|Canlı etap
|16:00
|Red Bull TV
|FIA F2
|1. Yarış
|17:45
|F1TV
|IMSA
|Yarış
|18:35 - 00:35
|IMSA.TV
|WRC
|Gün Özeti
|22:00
|Red Bull TV
6 Eylül Pazar
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|FIA F3
|2. Yarış
|10:45
|F1TV
|FIA F2
|2. Yarış
|12:10
|F1TV
|Porsche Supercup
|Yarış
|13:25
|F1TV & Eurosport
|DTM
|2. Yarış
|14:33
|TRT Spor & S Sport
|Formula 1
|Yarış
|16:10
|F1TV & S Sport
|WRC
|Gün Özeti
|22:00
|Red Bull TV
7 Eylül Pazartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|WRC
|Tüm Ralli Özeti
|20:00
|Red Bull TV
Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
*S Sport'ta başka bir yayın programı olması durumunda seanslar Digiturk'de Bein Sports, D-Smart'ta Spor Smart, Turkcell TV+'da Life+, Tivibu'da Tivibu Spor kanallarında yayınlanabilir.
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|GENEL
|Editör
|Kutal Mete Tekin
Çok Okunanlar Bugün
4-6 Eylül Yarış Programı
paylaşım
yorumlar
Çok Okunanlar
2
Slayt Şov