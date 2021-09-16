17-19 Eylül Yarış Programı
Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
17 Eylül Cuma
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|MotoGP
|1. Antrenman
|10:55
|-
|MotoGP
|2. Antrenman
|15:10
|-
18 Eylül Cumartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|MotoGP
|3. Antrenman
|10:55
|-
|WRX
|Q1 1. Yarış
|12:06
|RX+
|WSBK
|Superpole
|12:10
|Eurosport
|WSSP300
|1. Yarış
|13:45
|Eurosport
|WRX
|Q2 1. Yarış
|14:06
|RX+
|MotoGP
|4. Antrenman
|14:30
|-
|DTM
|1. Yarış
|14:30
|S Sport+
|WSSP
|1. Yarış
|14:45
|Eurosport
|MotoGP
|Sıralama turları
|15:10
|S Sport
|WRX
|Q3 1. Yarış
|15:30
|RX+
|WSBK
|1. Yarış
|16:15
|Eurosport
|WRX
|1. Yarış Finaller
|17:00
|RX+
|MotoE
|1. Yarış
|17:20
|-
19 Eylül Pazar
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|WRX
|Q1 2. Yarış
|11:06
|RX+
|Moto3
|Yarış
|12:00
|S Sport
|ELMS
|Yarış
|12:00 - 16:00
|Motorsport.TV
|WSBK
|Superpole Yarış
|12:00
|Eurosport
|WRX
|Q2 2. Yarış
|13:06
|RX+
|Moto2
|Yarış
|13:20
|S Sport
|WSSP
|2. Yarış
|13:30
|Eurosport
|BTCC
|1. Yarış
|14:05
|ITV
|DTM
|2. Yarış
|14:30
|S Sport+
|WSSP300
|2. Yarış
|14:45
|Eurosport
|MotoGP
|Yarış
|15:00
|S Sport
|WRX
|Q3 2. Yarış
|15:06
|RX+
|WSBK
|2. Yarış
|16:15
|Eurosport
|MotoE
|2. Yarış
|16:30
|-
|BTCC
|2. Yarış
|16:35
|ITV
|WRX
|2. Yarış Finaller
|17:00
|RX+
|BTCC
|3. Yarış
|19:05
|ITV
|NASCAR
|Yarış
|02:30
|AutoMoto
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17-19 Eylül Yarış Programı
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