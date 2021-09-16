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17-19 Eylül Yarış Programı

Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

17-19 Eylül Yarış Programı

17 Eylül Cuma

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 MotoGP  1. Antrenman  10:55  -
 MotoGP  2. Antrenman  15:10  -

18 Eylül Cumartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 MotoGP  3. Antrenman  10:55  -
 WRX  Q1 1. Yarış  12:06  RX+
 WSBK  Superpole  12:10  Eurosport
 WSSP300  1. Yarış  13:45  Eurosport
 WRX  Q2 1. Yarış  14:06  RX+
 MotoGP  4. Antrenman  14:30  -
 DTM  1. Yarış  14:30  S Sport+
 WSSP  1. Yarış  14:45  Eurosport
 MotoGP  Sıralama turları  15:10  S Sport
 WRX  Q3 1. Yarış  15:30  RX+
 WSBK  1. Yarış  16:15  Eurosport
 WRX  1. Yarış Finaller  17:00  RX+
 MotoE  1. Yarış  17:20  -

19 Eylül Pazar

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 WRX  Q1 2. Yarış  11:06  RX+
 Moto3  Yarış  12:00  S Sport
 ELMS  Yarış  12:00 - 16:00  Motorsport.TV
 WSBK  Superpole Yarış  12:00  Eurosport
 WRX  Q2 2. Yarış  13:06  RX+
 Moto2  Yarış  13:20  S Sport
 WSSP  2. Yarış  13:30  Eurosport
 BTCC  1. Yarış  14:05  ITV
 DTM  2. Yarış  14:30  S Sport+
 WSSP300  2. Yarış  14:45  Eurosport
 MotoGP  Yarış  15:00  S Sport
 WRX  Q3 2. Yarış  15:06  RX+
 WSBK  2. Yarış  16:15  Eurosport
 MotoE  2. Yarış  16:30  -
 BTCC  2. Yarış  16:35  ITV
 WRX  2. Yarış Finaller  17:00  RX+
 BTCC  3. Yarış  19:05  ITV
 NASCAR  Yarış  02:30  AutoMoto

 

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