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16-18 Temmuz Yarış Programı

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Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

16-18 Temmuz Yarış Programı

16 Temmuz Cuma

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 Formula 1  1. Antrenman  16:30  F1TV
 Formula 1  Sıralama turları  20:00  F1TV
 WRC  Gün Özeti  22:00  Red Bull TV

17 Temmuz Cumartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 FIA F2  1. Yarış  10:50  F1TV
 Formula 1  2. Antrenman  14:00  F1TV & S Sport
 W Series  Yarış   15:25  F1TV
 FIA F2  2. Yarış  16:45  F1TV
 Formula 1  Sıralama Yarışı  18:30  F1TV & S Sport
 WEC  Sıralama turları  19:00  Eurosport
 WRC  Gün Özeti  22:00  Red Bull TV

18 Temmuz Pazar

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 FIA F2  3. Yarış  12:50  F1TV & S Sport
 WEC  Yarış  13:00 - 19:00  Eurosport
 Formula 1  Yarış  17:00  F1TV & S Sport
 NASCAR  Yarış  22:00  -
 WRC  Gün Özeti  22:00  Red Bull TV

 

Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

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