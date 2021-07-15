16-18 Temmuz Yarış Programı
Ekleyen: Kutal Mete Tekin
Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
16 Temmuz Cuma
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|Formula 1
|1. Antrenman
|16:30
|F1TV
|Formula 1
|Sıralama turları
|20:00
|F1TV
|WRC
|Gün Özeti
|22:00
|Red Bull TV
17 Temmuz Cumartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|FIA F2
|1. Yarış
|10:50
|F1TV
|Formula 1
|2. Antrenman
|14:00
|F1TV & S Sport
|W Series
|Yarış
|15:25
|F1TV
|FIA F2
|2. Yarış
|16:45
|F1TV
|Formula 1
|Sıralama Yarışı
|18:30
|F1TV & S Sport
|WEC
|Sıralama turları
|19:00
|Eurosport
|WRC
|Gün Özeti
|22:00
|Red Bull TV
18 Temmuz Pazar
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|FIA F2
|3. Yarış
|12:50
|F1TV & S Sport
|WEC
|Yarış
|13:00 - 19:00
|Eurosport
|Formula 1
|Yarış
|17:00
|F1TV & S Sport
|NASCAR
|Yarış
|22:00
|-
|WRC
|Gün Özeti
|22:00
|Red Bull TV
Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
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16-18 Temmuz Yarış Programı
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