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GENEL / Ön Bakış

16-18 Nisan Yarış Programı

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Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

16-18 Nisan Yarış Programı

16 Nisan Cuma

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 Formula 1  1. Antrenman  12:00  F1TV & S Sport
 Formula 1  2. Antrenman  15:30  F1TV & S Sport

17 Nisan Cumartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 Formula 1  3. Antrenman  12:00  F1TV & S Sport
 Formula 1  Sıralama turları  15:00  F1TV & S Sport
 ELMS  Sıralama turları  15:20  Motorsport.tv

18 Nisan Pazar

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 VLN  Yarış  12:00  Motorsport.tv
 ELMS  Yarış  12:00  Motorsport.tv
 Formula 1  Yarış  16:00  F1TV & S Sport
 NASCAR  Yarış  22:00  -
 IndyCar  Yarış  22:00  NBC

 

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Bennetts Britanya Superbike Şampiyonası Motorsport.tv'de yayınlanacak

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Bennetts Britanya Superbike Şampiyonası Motorsport.tv'de yayınlanacak
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Seri GENEL
Editör Kutal Mete Tekin

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