16-18 Nisan Yarış Programı
Ekleyen: Kutal Mete Tekin
Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
16 Nisan Cuma
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|Formula 1
|1. Antrenman
|12:00
|F1TV & S Sport
|Formula 1
|2. Antrenman
|15:30
|F1TV & S Sport
17 Nisan Cumartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|Formula 1
|3. Antrenman
|12:00
|F1TV & S Sport
|Formula 1
|Sıralama turları
|15:00
|F1TV & S Sport
|ELMS
|Sıralama turları
|15:20
|Motorsport.tv
18 Nisan Pazar
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|VLN
|Yarış
|12:00
|Motorsport.tv
|ELMS
|Yarış
|12:00
|Motorsport.tv
|Formula 1
|Yarış
|16:00
|F1TV & S Sport
|NASCAR
|Yarış
|22:00
|-
|IndyCar
|Yarış
|22:00
|NBC
Motorsport TV yayınları ücretsizdir.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|GENEL
|Editör
|Kutal Mete Tekin
16-18 Nisan Yarış Programı
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