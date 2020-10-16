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GENEL / Ön Bakış

16-18 Ekim Yarış Programı

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16-18 Ekim Yarış Programı
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Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

16 Ekim Cuma

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 MotoGP  1. Antreman  11:25  -
 MotoGP  2. Antreman  15:10  -

17 Ekim Cumartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 World RX  Q1  11:10  WRX Youtube
 MotoGP  3. Antreman  11:25  -
 World RX  Q2  12:45  WRX Youtube
 WSBK  Superpole   13:00  Eurosport & TRT Spor
 MotoGP  4. Antreman  14:30  -
 World RX  Q3  14:35  WRX Youtube
 MotoGP  Sıralama turları  15:10  S Sport
 WSBK  1. Yarış   16:00  Eurosport & TRT Spor
 World RX  Final 1  17:00  S Sport & WRX Youtube
 WSPP  1. Yarış   17:15  Eurosport
 WSPP300  1. Yarış   18:30  -
 IMSA  Yarış  19:40 - 05:40  IMSA TV

18 Ekim Pazar

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 WTCR  1. Yarış   10:15  Eurosport
 World RX  Q1  10:20  WRX Youtube
 World RX  Q2  11:45  WRX Youtube
 Moto3  Yarış   12:00  S Sport
 WSBK  Superpole Yarış  13:00  Eurosport & TRT Spor
 WTCR  2. Yarış   13:15  Eurosport
 Moto2  Yarış   13:20  S Sport
 World RX  Q3  13:35  WRX Youtube
 WSPP  2. Yarış   14:30  Eurosport
 MotoGP  Yarış   15:00  S Sport
 WSBK  2. Yarış   16:00  Eurosport & TRT Spor
 World RX  Final 2  16:00  S Sport & WRX Youtube
 WSPP300  2. Yarış   17:15  -
 WTCR  3. Yarış   17:15  Eurosport
 NASCAR  Yarış  21:30  Auto Moto

 

Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

Motorsport Tickets, Travel Destinations’ı bünyesine katarak bilet sektöründe büyümeyi sürdürdü

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Bu Haber Hakkında

Seri GENEL
Editör Kutal Mete Tekin

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