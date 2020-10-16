16-18 Ekim Yarış Programı

Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
16 Ekim Cuma
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|MotoGP
|1. Antreman
|11:25
|-
|MotoGP
|2. Antreman
|15:10
|-
17 Ekim Cumartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|World RX
|Q1
|11:10
|WRX Youtube
|MotoGP
|3. Antreman
|11:25
|-
|World RX
|Q2
|12:45
|WRX Youtube
|WSBK
|Superpole
|13:00
|Eurosport & TRT Spor
|MotoGP
|4. Antreman
|14:30
|-
|World RX
|Q3
|14:35
|WRX Youtube
|MotoGP
|Sıralama turları
|15:10
|S Sport
|WSBK
|1. Yarış
|16:00
|Eurosport & TRT Spor
|World RX
|Final 1
|17:00
|S Sport & WRX Youtube
|WSPP
|1. Yarış
|17:15
|Eurosport
|WSPP300
|1. Yarış
|18:30
|-
|IMSA
|Yarış
|19:40 - 05:40
|IMSA TV
18 Ekim Pazar
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|WTCR
|1. Yarış
|10:15
|Eurosport
|World RX
|Q1
|10:20
|WRX Youtube
|World RX
|Q2
|11:45
|WRX Youtube
|Moto3
|Yarış
|12:00
|S Sport
|WSBK
|Superpole Yarış
|13:00
|Eurosport & TRT Spor
|WTCR
|2. Yarış
|13:15
|Eurosport
|Moto2
|Yarış
|13:20
|S Sport
|World RX
|Q3
|13:35
|WRX Youtube
|WSPP
|2. Yarış
|14:30
|Eurosport
|MotoGP
|Yarış
|15:00
|S Sport
|WSBK
|2. Yarış
|16:00
|Eurosport & TRT Spor
|World RX
|Final 2
|16:00
|S Sport & WRX Youtube
|WSPP300
|2. Yarış
|17:15
|-
|WTCR
|3. Yarış
|17:15
|Eurosport
|NASCAR
|Yarış
|21:30
|Auto Moto
Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|GENEL
|Editör
|Kutal Mete Tekin
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