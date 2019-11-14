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GENEL / Ön Bakış

15-17 Kasım Yarış Programı

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15-17 Kasım Yarış Programı
Ekleyen:
14 Kas 2019 21:17

Etkinlik isimlerine tıklayarak ilgili haber, fotoğraf ve videolara ulaşabilirsiniz.

Uluslararası yarışlar:

15 Kasım Cuma

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 WTCR  Sıralama turları  08:35  Eurosport
 MotoGP  1. Antrenman  11:55  -
 MotoGP  2. Antrenman  16:10  -
 Formula 1  1. Antrenman  17:00 - 18:30  -
 Formula 1  2. Antrenman  21:00 - 22:30  -

16 Kasım Cumartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 F3 Macau GP  Sıralama yarışı  04:00  Motorsport.tv
 FIA GT Macau  Sıralama yarışı  08:05  Motorsport.tv
 WTCR  1. Yarış  09:55  Eurosport
 Macau Motosiklet GP  Yarış  10:55  Motorsport.tv
 MotoGP  3. Antrenman  11:55  -
 MotoGP  4. Antrenman  15:30  -
 MotoGP  Sıralama turları  16:10  S Sport*
 Formula 1  3. Antrenman  18:00 - 19:00  S Sport*
 Formula 1  Sıralama turları  21:00  S Sport*

17 Kasım Pazar

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 WTCR  2. Yarış  03:45  Eurosport
 WTCR  3. Yarış  06:25  Eurosport
 FIA GT Macau  Yarış  07:25  Motorsport.tv
 F3 Macau GP  Yarış  10:30  Motorsport.tv
 MotoE  Yarış  12:05  -
 Moto3  Yarış  13:00  -
 Moto2  Yarış  14:20  -
 MotoGP  Yarış  16:00  S Sport*
 Formula 1  Yarış  20:10  S Sport*
 NASCAR  Yarış  23:00  AutoMoto

 

Motorsport.tv yayınları ücretsizdir.

Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

*S Sport'ta başka bir yayın programı olması durumunda seanslar Digiturk'de Bein Sports, D-Smart'ta Spor Smart, Turkcell TV+'da Life+, Tivibu'da Tivibu Spor kanallarında yayınlanabilir.

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Bu Haber Hakkında

Seri GENEL
Editör Kutal Mete Tekin

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