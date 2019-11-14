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Uluslararası yarışlar:
15 Kasım Cuma
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|WTCR
|Sıralama turları
|08:35
|Eurosport
|MotoGP
|1. Antrenman
|11:55
|-
|MotoGP
|2. Antrenman
|16:10
|-
|Formula 1
|1. Antrenman
|17:00 - 18:30
|-
|Formula 1
|2. Antrenman
|21:00 - 22:30
|-
16 Kasım Cumartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|F3 Macau GP
|Sıralama yarışı
|04:00
|Motorsport.tv
|FIA GT Macau
|Sıralama yarışı
|08:05
|Motorsport.tv
|WTCR
|1. Yarış
|09:55
|Eurosport
|Macau Motosiklet GP
|Yarış
|10:55
|Motorsport.tv
|MotoGP
|3. Antrenman
|11:55
|-
|MotoGP
|4. Antrenman
|15:30
|-
|MotoGP
|Sıralama turları
|16:10
|S Sport*
|Formula 1
|3. Antrenman
|18:00 - 19:00
|S Sport*
|Formula 1
|Sıralama turları
|21:00
|S Sport*
17 Kasım Pazar
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|WTCR
|2. Yarış
|03:45
|Eurosport
|WTCR
|3. Yarış
|06:25
|Eurosport
|FIA GT Macau
|Yarış
|07:25
|Motorsport.tv
|F3 Macau GP
|Yarış
|10:30
|Motorsport.tv
|MotoE
|Yarış
|12:05
|-
|Moto3
|Yarış
|13:00
|-
|Moto2
|Yarış
|14:20
|-
|MotoGP
|Yarış
|16:00
|S Sport*
|Formula 1
|Yarış
|20:10
|S Sport*
|NASCAR
|Yarış
|23:00
|AutoMoto
Motorsport.tv yayınları ücretsizdir.
Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
*S Sport'ta başka bir yayın programı olması durumunda seanslar Digiturk'de Bein Sports, D-Smart'ta Spor Smart, Turkcell TV+'da Life+, Tivibu'da Tivibu Spor kanallarında yayınlanabilir.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|GENEL
|Editör
|Kutal Mete Tekin
15-17 Kasım Yarış Programı
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GENEL Sıradaki seans
1 Kas - 3 Kas
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