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15-17 Ekim Yarış Programı
Ekleyen: Kutal Mete Tekin
Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
15 Ekim Cuma
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|WRC
|Gün özeti
|23:00
|Red Bull TV
16 Ekim Cumartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|WSBK
|Superpole
|18:00
|Eurosport
|WSPP
|1. Yarış
|19:30
|Eurosport
|WSBK
|1. Yarış
|21:00
|Eurosport
|WRC
|Gün özeti
|23:00
|Red Bull TV
17 Ekim Pazar
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|WTCR
|1. Yarış
|11:15
|Eurosport
|WTCR
|2. Yarış
|13:15
|Eurosport
|WSBK
|Superpole yarış
|18:10
|Eurosport
|WSPP
|2. Yarış
|19:30
|Eurosport
|WSBK
|2. Yarış
|21:00
|Eurosport
|NASCAR
|Yarış
|21:00
|Auto Moto
|WRC
|Gün özeti
|23:00
|Red Bull TV
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15-17 Ekim Yarış Programı
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