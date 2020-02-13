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14-16 Şubat Yarış Programı

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14-16 Şubat Yarış Programı
Ekleyen:
13 Şub 2020 18:13

Etkinlik isimlerine tıklayarak ilgili haber, fotoğraf ve videolara ulaşabilirsiniz.

Uluslararası yarışlar:

14 Şubat Cuma

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 WRC  Etap yayını/Özet  13:00  TRT Spor 2
 WRC  Etap yayını/Özet  23:15  TRT Spor 2
 WRC  Gün Özeti  00:00  Red Bull TV

15 Şubat Cumartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 WRC  Etap yayını/Özet  12:00  TRT Spor 2
 Formula E  1. Antrenman  16:25  FE YouTube
 WRC  Etap yayını/Özet  16:50  TRT Spor 2
 WRC  Özel etap canlı  17:00  Red Bull TV
 Formula E  2. Antrenman  18:55  FE YouTube
 Formula E  Sıralama turları  20:35  Eurosport 1
 WRC  Etap yayını/Özet  23:15  TRT Spor 2
 WRC  Gün Özeti  00:00  Red Bull TV
 Formula E  Yarış  00:55  Eurosport 1

16 Şubat Pazar

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 WRC  Etap yayını/Özet  14:00  TRT Spor 2
 WRC  Etap yayını/Özet  18:50  TRT Spor 2
 NASCAR  Yarış  22:30  AutoMoto
 WRC  Etap yayını/Özet  23:15  TRT Spor 2
 WRC  Gün Özeti  00:00  Red Bull TV

 

Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

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Seri GENEL
Editör Kutal Mete Tekin

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