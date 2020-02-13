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Uluslararası yarışlar:
14 Şubat Cuma
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|WRC
|Etap yayını/Özet
|13:00
|TRT Spor 2
|WRC
|Etap yayını/Özet
|23:15
|TRT Spor 2
|WRC
|Gün Özeti
|00:00
|Red Bull TV
15 Şubat Cumartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|WRC
|Etap yayını/Özet
|12:00
|TRT Spor 2
|Formula E
|1. Antrenman
|16:25
|FE YouTube
|WRC
|Etap yayını/Özet
|16:50
|TRT Spor 2
|WRC
|Özel etap canlı
|17:00
|Red Bull TV
|Formula E
|2. Antrenman
|18:55
|FE YouTube
|Formula E
|Sıralama turları
|20:35
|Eurosport 1
|WRC
|Etap yayını/Özet
|23:15
|TRT Spor 2
|WRC
|Gün Özeti
|00:00
|Red Bull TV
|Formula E
|Yarış
|00:55
|Eurosport 1
16 Şubat Pazar
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|WRC
|Etap yayını/Özet
|14:00
|TRT Spor 2
|WRC
|Etap yayını/Özet
|18:50
|TRT Spor 2
|NASCAR
|Yarış
|22:30
|AutoMoto
|WRC
|Etap yayını/Özet
|23:15
|TRT Spor 2
|WRC
|Gün Özeti
|00:00
|Red Bull TV
Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|GENEL
|Editör
|Kutal Mete Tekin
14-16 Şubat Yarış Programı
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Formula 1
- Formula 1
- MotoGP
Biletler
Sağlayan
Sağlayan
|
12 MarBiletler
|
19 MarBiletler
|
2 NisBiletler
|
16 NisBiletler
|
30 NisBiletler
|
7 MayBiletler
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