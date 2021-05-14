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14-16 Mayıs Yarış Programı

Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.

14-16 Mayıs Yarış Programı

14 Mayıs Cuma

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 MotoGP  1. Antrenman  10:55  -
 MotoGP  2. Antrenman  15:10  -

15 Mayıs Cumartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 MotoGP  3. Antrenman  10:55  -
 MotoGP  4. Antrenman  14:30  -
 MotoGP  Sıralama turları  15:10  S Sport
 IndyCar  Yarış  21:00  -

16 Mayıs Pazar

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 MotoE  Yarış  11:05  -
 Moto3  Yarış  12:00  S Sport
 ELMS  Yarış  12:00 - 16:00  Motorsport.tv
 Moto2  Yarış  13:20  S Sport
 MotoGP  Yarış  15:00  S Sport
 NASCAR  Yarış  21:00  -
 IMSA  Yarış  21:40  IMSA TV

 

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