14-16 Mayıs Yarış Programı
Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
14 Mayıs Cuma
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|MotoGP
|1. Antrenman
|10:55
|-
|MotoGP
|2. Antrenman
|15:10
|-
15 Mayıs Cumartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|MotoGP
|3. Antrenman
|10:55
|-
|MotoGP
|4. Antrenman
|14:30
|-
|MotoGP
|Sıralama turları
|15:10
|S Sport
|IndyCar
|Yarış
|21:00
|-
16 Mayıs Pazar
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|MotoE
|Yarış
|11:05
|-
|Moto3
|Yarış
|12:00
|S Sport
|ELMS
|Yarış
|12:00 - 16:00
|Motorsport.tv
|Moto2
|Yarış
|13:20
|S Sport
|MotoGP
|Yarış
|15:00
|S Sport
|NASCAR
|Yarış
|21:00
|-
|IMSA
|Yarış
|21:40
|IMSA TV
Motorsport TV yayınları ücretsizdir.
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|Seri
|GENEL
14-16 Mayıs Yarış Programı
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