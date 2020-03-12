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Uluslararası yarışlar:
13 Mart Cuma
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|Formula 1
|1. Antrenman
|04:00 - 05:30
|S Sport*
|Formula 1
|2. Antrenman
|08:00 - 09:30
|S Sport*
14 Mart Cumartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|Formula 1
|3. Antrenman
|06:00 - 07:00
|S Sport*
|WRC
|1. Gün Özet
|07:00
|Red Bull TV
|Formula 1
|Sıralama turları
|09:00
|S Sport*
|WRC
|Özet yayını
|20:00
|TRT Spor 2
|WRC
|Özel etap canlı
|02:00
|Red Bull TV &TRT Spor 2
15 Mart Pazar
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|WRC
|2. Gün Özet
|07:00
|Red Bull TV
|Formula 1
|Yarış
|08:10
|S Sport*
|NASCAR
|Yarış
|21:00
|AutoMoto
|WRC
|Özet yayını
|20:00
|TRT Spor 2
|IndyCar
|Yarış
|22:30
|-
16 Mart Pazartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|WRC
|3. Gün Özet
|07:00
|Red Bull TV
Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
*S Sport'ta başka bir yayın programı olması durumunda seanslar Digiturk'de Bein Sports, D-Smart'ta Spor Smart, Turkcell TV+'da Life+, Tivibu'da Tivibu Spor kanallarında yayınlanabilir.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|GENEL
|Editör
|Kutal Mete Tekin
13-15 Mart Yarış Programı
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Program
Formula 1
- Formula 1
- MotoGP
Biletler
Sağlayan
Sağlayan
|
19 Mar - 22 MarBiletler
|
2 Nis - 5 NisBiletler
|
30 Nis - 3 MayBiletler
|
7 May - 10 MayBiletler
|
21 May - 24 MayBiletler
|
4 Haz - 7 HazBiletler
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