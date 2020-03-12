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GENEL / Ön Bakış

13-15 Mart Yarış Programı

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13-15 Mart Yarış Programı
Ekleyen:
12 Mar 2020 09:06

Etkinlik isimlerine tıklayarak ilgili haber, fotoğraf ve videolara ulaşabilirsiniz.

Uluslararası yarışlar:

13 Mart Cuma

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 Formula 1  1. Antrenman  04:00 - 05:30  S Sport*
 Formula 1  2. Antrenman  08:00 - 09:30  S Sport*

14 Mart Cumartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 Formula 1  3. Antrenman  06:00 - 07:00  S Sport*
 WRC  1. Gün Özet  07:00  Red Bull TV
 Formula 1  Sıralama turları  09:00  S Sport*
 WRC  Özet yayını  20:00  TRT Spor 2
 WRC  Özel etap canlı  02:00   Red Bull TV &TRT Spor 2

15 Mart Pazar

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 WRC  2. Gün Özet  07:00  Red Bull TV
 Formula 1  Yarış  08:10  S Sport*
 NASCAR  Yarış  21:00  AutoMoto
 WRC  Özet yayını  20:00  TRT Spor 2
 IndyCar  Yarış  22:30  -

16 Mart Pazartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 WRC  3. Gün Özet  07:00  Red Bull TV

 

Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

*S Sport'ta başka bir yayın programı olması durumunda seanslar Digiturk'de Bein Sports, D-Smart'ta Spor Smart, Turkcell TV+'da Life+, Tivibu'da Tivibu Spor kanallarında yayınlanabilir.

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Seri GENEL
Editör Kutal Mete Tekin

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