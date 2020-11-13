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13-15 Kasım Yarış Programı

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13-15 Kasım Yarış Programı
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Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

13 Kasım Cuma

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 WEC  2. Antrenman  09:00  -
 Formula 1Turkey  1. Antrenman  11:00 - 12:30 F1TV & S Sport
 MotoGP  1. Antrenman  12:55  -
 WEC  3. Antrenman  13:45  -
 Formula 1Turkey  2. Antrenman  15:00 - 16:30 F1TV & S Sport
 MotoGP  2. Antrenman  16:30  -
 WEC  Sıralama turları  18:00  Eurosport

14 Kasım Cumartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 Formula 1Turkey  3. Antrenman  12:00 - 13:00  F1TV & S Sport
 MotoGP  3. Antrenman  12:55  -
 WEC  Yarış  14:00 - 22:00  Eurosport
 Formula 1Turkey  Sıralama turları  15:00  F1TV & S Sport
 MotoGP  4. Antrenman  16:10  -
 MotoGP  Sıralama turları  16:50  S Sport

15 Kasım Pazar

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 WTCR  1. Yarış  12:15  Eurosport
 BTCC  1. Yarış  13:00  ITV
 Moto3  Yarış  13:00  -
 Formula 1Turkey  Yarış  13:10  F1TV & S Sport
 Moto2  Yarış  14:20  -
 BTCC  2. Yarış  15:32  ITV
 MotoGP  Yarış  16:00  S Sport
 WTCR  2. Yarış  16:15  Eurosport
 BTCC  3. Yarış  18:14  ITV
 WTCR  3. Yarış  18:15  Eurosport

 

Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

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Bu Haber Hakkında

Seri GENEL
Editör Kutal Mete Tekin

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