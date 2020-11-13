13-15 Kasım Yarış Programı

Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
13 Kasım Cuma
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|WEC
|2. Antrenman
|09:00
|-
|Formula 1
|1. Antrenman
|11:00 - 12:30
|F1TV & S Sport
|MotoGP
|1. Antrenman
|12:55
|-
|WEC
|3. Antrenman
|13:45
|-
|Formula 1
|2. Antrenman
|15:00 - 16:30
|F1TV & S Sport
|MotoGP
|2. Antrenman
|16:30
|-
|WEC
|Sıralama turları
|18:00
|Eurosport
14 Kasım Cumartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|Formula 1
|3. Antrenman
|12:00 - 13:00
|F1TV & S Sport
|MotoGP
|3. Antrenman
|12:55
|-
|WEC
|Yarış
|14:00 - 22:00
|Eurosport
|Formula 1
|Sıralama turları
|15:00
|F1TV & S Sport
|MotoGP
|4. Antrenman
|16:10
|-
|MotoGP
|Sıralama turları
|16:50
|S Sport
15 Kasım Pazar
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|WTCR
|1. Yarış
|12:15
|Eurosport
|BTCC
|1. Yarış
|13:00
|ITV
|Moto3
|Yarış
|13:00
|-
|Formula 1
|Yarış
|13:10
|F1TV & S Sport
|Moto2
|Yarış
|14:20
|-
|BTCC
|2. Yarış
|15:32
|ITV
|MotoGP
|Yarış
|16:00
|S Sport
|WTCR
|2. Yarış
|16:15
|Eurosport
|BTCC
|3. Yarış
|18:14
|ITV
|WTCR
|3. Yarış
|18:15
|Eurosport
Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
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|Seri
|GENEL
|Editör
|Kutal Mete Tekin
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