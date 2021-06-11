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11-13 Haziran Yarış Programı

Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

11-13 Haziran Yarış Programı

12 Haziran Cumartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 WSBK  Superpole  12:10  TRT Spor
 WSSP300  1. Yarış  13:45  TRT Spor
 WSBK  1. Yarış  15:00  Eurosport & TRT Spor
 Porsche Almanya   1. Yarış  16:10  TRT Spor & Youtube
 WSSP  1. Yarış  16:15  Eurosport & TRT Spor
 IndyCar  1. Yarış  21:00   -

13 Haziran Pazar

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 WSBK  Superpole Yarış  12:00  TRT Spor
 WEC  Yarış  13:00 - 21:00  Eurosport
 Porsche Almanya  1. Yarış  13:00  TRT Spor & Youtube
 WSSP  2. Yarış  13:30  TRT Spor
 WSBK  2. Yarış  15:00  Eurosport & TRT Spor
 WSSP300  2. Yarış  16:15  TRT Spor
 IndyCar  2. Yarış  19:00  -
 NASCAR  Allstar Open Yarış  01:00  -
 NASCAR  Allstar Yarış  03:00  -

 

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