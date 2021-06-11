11-13 Haziran Yarış Programı
Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
12 Haziran Cumartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|WSBK
|Superpole
|12:10
|TRT Spor
|WSSP300
|1. Yarış
|13:45
|TRT Spor
|WSBK
|1. Yarış
|15:00
|Eurosport & TRT Spor
|Porsche Almanya
|1. Yarış
|16:10
|TRT Spor & Youtube
|WSSP
|1. Yarış
|16:15
|Eurosport & TRT Spor
|IndyCar
|1. Yarış
|21:00
|-
13 Haziran Pazar
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|WSBK
|Superpole Yarış
|12:00
|TRT Spor
|WEC
|Yarış
|13:00 - 21:00
|Eurosport
|Porsche Almanya
|1. Yarış
|13:00
|TRT Spor & Youtube
|WSSP
|2. Yarış
|13:30
|TRT Spor
|WSBK
|2. Yarış
|15:00
|Eurosport & TRT Spor
|WSSP300
|2. Yarış
|16:15
|TRT Spor
|IndyCar
|2. Yarış
|19:00
|-
|NASCAR
|Allstar Open Yarış
|01:00
|-
|NASCAR
|Allstar Yarış
|03:00
|-
Motorsport TV yayınları ücretsizdir.
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11-13 Haziran Yarış Programı
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