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GENEL / Ön Bakış

10-12 Temmuz Yarış Programı

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10-12 Temmuz Yarış Programı
Ekleyen:
9 Tem 2020 19:41

Etkinlik isimlerine tıklayarak ilgili haber, fotoğraf ve videolara ulaşabilirsiniz.

Yarış galibi Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1
Yarış galibi Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda
Yarış galibi Callum Ilott, UNI-Virtuosi
Yarış galibi Justin Haley, Kaulig Racing, Chevrolet Camaro
Yarış galibi Joey Logano, Team Penske, Ford Mustang Pennzoil

10 Temmuz Cuma

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 Formula 1  1. Antrenman  12:00 - 13:30  F1TV
 Formula 1  2. Antrenman  16:00 - 17:30  F1TV

11 Temmuz Cumartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 FIA F3  1. Yarış  11:25  F1TV
 Formula 1  3. Antrenman  13:00 - 14:00  F1TV & S Sport
 VLN  Yarış  13:00  Motorsport TV
 Porsche Supercup  Sıralama turları  14:45  F1TV
 Formula 1  Sıralama turları  16:00  F1TV & S Sport
 FIA F2  1. Yarış  17:45  F1TV
 IndyCar  Yarış  00:00  NBC

12 Temmuz Pazar

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 FIA F3  2. Yarış  10:45  F1TV
 FIA F2  2. Yarış  12:10  F1TV
 VLN  Yarış  13:00  Motorsport TV
 Porsche Supercup  Yarış  13:25  F1TV & Eurosport
 Formula 1  Yarış  16:10  F1TV & S Sport
 IndyCar  Yarış  19:00  NBC
 NASCAR  Yarış  21:30  AutoMoto

 

Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

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Bu Haber Hakkında

Seri GENEL
Editör Kutal Mete Tekin

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