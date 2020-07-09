Etkinlik isimlerine tıklayarak ilgili haber, fotoğraf ve videolara ulaşabilirsiniz.
10 Temmuz Cuma
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|Formula 1
|1. Antrenman
|12:00 - 13:30
|F1TV
|Formula 1
|2. Antrenman
|16:00 - 17:30
|F1TV
11 Temmuz Cumartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|FIA F3
|1. Yarış
|11:25
|F1TV
|Formula 1
|3. Antrenman
|13:00 - 14:00
|F1TV & S Sport
|VLN
|Yarış
|13:00
|Motorsport TV
|Porsche Supercup
|Sıralama turları
|14:45
|F1TV
|Formula 1
|Sıralama turları
|16:00
|F1TV & S Sport
|FIA F2
|1. Yarış
|17:45
|F1TV
|IndyCar
|Yarış
|00:00
|NBC
12 Temmuz Pazar
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|FIA F3
|2. Yarış
|10:45
|F1TV
|FIA F2
|2. Yarış
|12:10
|F1TV
|VLN
|Yarış
|13:00
|Motorsport TV
|Porsche Supercup
|Yarış
|13:25
|F1TV & Eurosport
|Formula 1
|Yarış
|16:10
|F1TV & S Sport
|IndyCar
|Yarış
|19:00
|NBC
|NASCAR
|Yarış
|21:30
|AutoMoto
Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
Sonraki haber
Çok Okunanlar Bugün
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|GENEL
|Editör
|Kutal Mete Tekin
10-12 Temmuz Yarış Programı
paylaşım
yorumlar
Çok Okunanlar
Slayt Şov