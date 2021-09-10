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10-12 Eylül Yarış Programı
Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
10 Eylül Cuma
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|Formula 1
|1. Antrenman
|15:30
|F1TV & S Sport
|Formula 1
|Sıralama turları
|19:00
|F1TV & S Sport
|WRC
|Gün Özeti
|22:00
|Red Bull TV
11 Eylül Cumartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|FIA F2
|1. Yarış
|09:50
|F1TV
|Formula 1
|2. Antrenman
|13:00
|F1TV & S Sport
|MotoGP
|Sıralama yarışı
|15:10
|-
|FIA F2
|2. Yarış
|15:45
|F1TV
|Formula 1
|Sıralama yarışı
|17:30
|F1TV & S Sport
|Porsche Supercup
|1. Yarış
|19:20
|F1TV & Eurosport
|WRC
|Gün Özeti
|22:00
|Red Bull TV
12 Eylül Pazar
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|FIA F2
|3. Yarış
|11:25
|F1TV
|Moto3
|Yarış
|12:00
|S Sport
|Moto2
|Yarış
|13:20
|-
|Porsche Supercup
|2. Yarış
|13:30
|F1TV & Eurosport
|MotoGP
|Yarış
|15:00
|S Sport
|Formula 1
|Yarış
|16:00
|F1TV & S Sport
|IndyCar
|Yarış
|22:00
|-
|WRC
|Gün Özeti
|22:00
|Red Bull TV
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10-12 Eylül Yarış Programı
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