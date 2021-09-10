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10-12 Eylül Yarış Programı

Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

10-12 Eylül Yarış Programı

10 Eylül Cuma

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 Formula 1  1. Antrenman  15:30  F1TV & S Sport
 Formula 1  Sıralama turları  19:00  F1TV & S Sport
 WRC  Gün Özeti  22:00  Red Bull  TV

11 Eylül Cumartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 FIA F2  1. Yarış  09:50  F1TV
 Formula 1  2. Antrenman  13:00  F1TV & S Sport
 MotoGP  Sıralama yarışı  15:10  -
 FIA F2  2. Yarış  15:45  F1TV
 Formula 1  Sıralama yarışı  17:30  F1TV & S Sport
 Porsche Supercup  1. Yarış  19:20  F1TV & Eurosport
 WRC  Gün Özeti  22:00  Red Bull  TV

12 Eylül Pazar

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 FIA F2  3. Yarış  11:25  F1TV
 Moto3  Yarış  12:00  S Sport
 Moto2  Yarış  13:20  -
 Porsche Supercup  2. Yarış  13:30  F1TV & Eurosport
 MotoGP  Yarış  15:00  S Sport
 Formula 1  Yarış  16:00  F1TV & S Sport
 IndyCar  Yarış  22:00  -
 WRC  Gün Özeti  22:00  Red Bull  TV

 

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Pirelli, IAA Mobility fuarında her üç elektrikli otomobilden birinde sergilendi

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