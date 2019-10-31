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Uluslararası yarışlar:
1 Kasım Cuma
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|MotoGP
|1. Antrenman
|05:50
|-
|MotoGP
|2. Antrenman
|10:05
|-
|Formula 1
|1. Antrenman
|19:00 - 20:30
|-
|Formula 1
|2. Antrenman
|23:00 - 00:30
|-
2 Kasım Cumartesi
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|MotoGP
|3. Antrenman
|05:50
|-
|MotoGP
|4. Antrenman
|09:25
|-
|MotoGP
|Sıralama turları
|10:05
|S Sport*
|Uluslar Kupası
|Sıralama turları
|11:45
|FIA Web
|Uluslar Kupası
|1. Yarış
|16:25
|FIA Web
|Formula 1
|3. Antrenman
|21:00 - 22:00
|-
|Formula 1
|Sıralama turları
|00:00
|S Sport*
3 Kasım Pazar
|Seri
|Seans
|Saat (TSİ)
|Kanal
|Moto3
|Yarış
|07:00
|-
|Moto2
|Yarış
|08:20
|-
|MotoGP
|Yarış
|10:00
|S Sport*
|Uluslar Kupası
|2. Yarış
|11:30
|FIA Web
|Uluslar Kupası
|Ana yarış
|17:15
|FIA Web
|Formula 1
|Yarış
|22:10
|S Sport*
|NASCAR
|Yarış
|23:00
|Automoto
Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir.
*S Sport'ta başka bir yayın programı olması durumunda seanslar Digiturk'de Bein Sports, D-Smart'ta Spor Smart, Turkcell TV+'da Life+, Tivibu'da Tivibu Spor kanallarında yayınlanabilir.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|GENEL
|Editör
|Kutal Mete Tekin
1-3 Kasım Yarış Programı
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GENEL Sıradaki seans
1 Kas - 3 Kas
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