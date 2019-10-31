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GENEL / Ön Bakış

1-3 Kasım Yarış Programı

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1-3 Kasım Yarış Programı
Ekleyen:
31 Eki 2019 20:56

Etkinlik isimlerine tıklayarak ilgili haber, fotoğraf ve videolara ulaşabilirsiniz.

Uluslararası yarışlar:

1 Kasım Cuma

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 MotoGP  1. Antrenman  05:50  -
 MotoGP  2. Antrenman  10:05  -
 Formula 1  1. Antrenman  19:00 - 20:30  -
 Formula 1  2. Antrenman  23:00 - 00:30  -

2 Kasım Cumartesi

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 MotoGP  3. Antrenman  05:50  -
 MotoGP  4. Antrenman  09:25  -
 MotoGP  Sıralama turları  10:05  S Sport*
 Uluslar Kupası  Sıralama turları  11:45  FIA Web
 Uluslar Kupası  1. Yarış  16:25  FIA Web
 Formula 1  3. Antrenman  21:00 - 22:00  -
 Formula 1  Sıralama turları  00:00  S Sport*

3 Kasım Pazar

 Seri  Seans  Saat (TSİ)  Kanal
 Moto3  Yarış  07:00  -
 Moto2  Yarış  08:20  -
 MotoGP  Yarış  10:00  S Sport*
 Uluslar Kupası  2. Yarış  11:30  FIA Web
 Uluslar Kupası  Ana yarış  17:15  FIA Web
 Formula 1  Yarış  22:10  S Sport*
 NASCAR  Yarış  23:00  Automoto

 

Yazıda belirtilen zamanlar, seans başlama saatleridir, canlı yayın saatleri yayıncıya göre değişiklik gösterebilir. 

*S Sport'ta başka bir yayın programı olması durumunda seanslar Digiturk'de Bein Sports, D-Smart'ta Spor Smart, Turkcell TV+'da Life+, Tivibu'da Tivibu Spor kanallarında yayınlanabilir.

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Bu Haber Hakkında

Seri GENEL
Editör Kutal Mete Tekin

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