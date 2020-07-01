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Motorsport Images, Formula 1'in yeniden başlamasına yardım edecek

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Motorsport Images, Formula 1'in yeniden başlamasına yardım edecek
Çeviren: Efe Kahya, Editör
1 Tem 2020 14:20

Motor sporlarının en eski fotoğraf ajansı, F1 takımlarını, pistleri, markaları ve diğer grupları, COVID-19 krizinden sonra başlayan sezonda destekleyecek.

Londra, İngiltere – 1 Temmuz 2020 – Motor sporlarının ve otomotiv endüstrisinin kalbinde bulunan birleşik dijital medya platformu Motorsport Network'ün çatısı altında yer alan Motorsport Images, bugün yapılan açıklama ile beraber, ertelenen 2020 Formula 1 sezonunun, 3-5 Temmuz tarihlerinde Avusturya'da yapılan ilk yarışına, bir grup fotoğrafçı ile katılacak. Böylece COVID-19 krizinden etkilenen partnerlerinin ve müşterilerinin, işlerine yeniden başlamasına yardımcı olacak.

Bu grubun, Avusturya'daki açılış yarışlarında ve daha sonra Silverstone'daki yarışlarda bulunmalarında önemli bir simetri bulunmakta. Motorsport Images kütüphanesinin bel kemiği olan LAT Images bünyesindeki Michael Tee gibi fotoğrafçıların, 1950'de Silverstone'da yapılan ilk Grand Prix'de bulunmaları, bu simetrinin çok büyük bir parçası. Ve böylece Motorsport Images sadece F1'in doğuşunda değil, COVID-19'un yarattığı ekonomik ve sağlık krizinden sonraki geri dönüşte de büyük bir rol oynamış olacak.

Formula 1'in yayınlanan tarihinde, ilk 1950 Grand Prix'sindeki fotoğraflar da Motorsport Images kütüphanesinin önemli parçalarından biri olarak bulunmakta. 26 milyon fotoğraflık arşivi ile beraber motor sporları ve otomotiv dünyasının en büyük arşivi olan Motorsport Images, LAT Images koleksiyonunun içine kattığı Rainer Schlegelmilch, Ercole Colombo, Sutton Images ve teknik sanatçı Giorgio Piola'nın koleksiyonlarını da kendi içinde barındurmakta. Daha da geriye gidildiğinde arşivde, 1906'da Fransa'da yapılan ilk "Grand Prix" organizasyonunun da aralarında bulunduğu, motor sporlarının ilk yarışlarının fotoğrafları da arşivde bulunuyor.

Formula 1'in yönetim kurulu ile beraber FIA, sekiz yarıştan oluşan ve genişletilecek olan bir yarış takvimi oluşturdu. FIA'nın Güvenlik ve Tıbbi departmanları ile yapılan detaylı çalışma ile beraber Motor Sporlarına Dönüş Kılavuzu oluşturuldu. Bu plan sayesinde seçilen personeller, yarışların yapıldığı pistlere güvenli bir şekilde giriş yapacak ve FIA'nın Kılavuz ile ilgili düzenlediği brifinglere Motorsport Network ve LAT Images da katılacak.

LAT Images Müdürü Steven Tee şunları söyledi: "F1 sezonunun Avrupa'daki geri dönüşünde çekim yapabilecek olan küçük grubun arasında bulunmaktan dolayı çok mutluyuz ve gururluyuz. 4 pist fotoğrafçısı ve 2 pit yolu fotoğrafçısından oluşan grubumuz, LAT'ın 4 F1 takımı ile olan ortaklığı sayesinde pistte bulunabilecek. Takımlara, FIA'ya ve F1'e, bu fırsatı bize tanıdıkları için çok teşekkür ederiz."

"Silverstone'da yapılacak ikinci yarışta sporun 70. yılını kutlayacağız. 1950'de yapılan ilk yarışı çeken kuruluş olarak, 70 yıllık bu organizasyonun bir parçası olmak büyük bir başarı. Bir F1 yarışının, reklamlarda, medyada veya sosyal kanallarda yayınlanmasında, fotoğrafların hâlâ büyük bir etkisinin olması çok tatmin edici."

B. Bira, Maserati 4CLT/48

B. Bira, Maserati 4CLT/48

Fotoğraf: Motorsport Images

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