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F1 Okullarda projesinin dünya finali, Motorsport.tv'den naklen yayınlanacak

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Motorsport.tv'de yer alacak yeni F1 Okullarda kanalı, bu projenin başarılarına ışık tutarak bu projeye daha çok okulun katılmasını hedefliyor.

F1 Okullarda projesinin dünya finali, Motorsport.tv'den naklen yayınlanacak

F1 Okullarda projesinin dünya finalini, Motorsport Network'ün OTT platformu Motorsport.tv'de  sadece bu proje için kurulan bu kanaldan takip edebileceksiniz.

1999 senesinde kurulan F1 okullarda projesi, kuruluşundan bu yana binlerce okulun kendi yarışmasına katılmasını sağladı. 52 ülkeden farklı okulların katıldığı bu yarışma, F1 üzerinden çocuklara bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik konusunda ilham vermeyi amaçlıyor.

Bu programda, öğrenciler kendi minyatür araçlarını dizayn ediyor, üretiyor, test ediyor ve yarıştırıyor. Bu araçların yapımı için F1'in resmi CAD/CAM malzemeleri kullanılmakta.

Her araç, sıkıştırılmış gaz kutularını motor olarak kullanmakta ve naylon kablolarla piste bağlılar. Araçlar, bu 20 metrelik pistte yarışmak üzere tasarlanıyorlar.

Bu çalışma, projeyi aynı zamanda yönetim, sponsorluklar, ticaret, sözlü sunum alanlarına da büyütüyor. Bu da katılımcılara her bakımdan gerçekçi bir F1 tecrübesi sağlıyor.

Bu sene Motorsport.tv , sadece bu yarışmaya özel bir kanal açtı ve bu yarışmanın 4-8 Haziran arasında gerçekleştirilecek dünya finalleri bu kanaldan canlı yayınlanacak.

Bu kanalda, bütün etkinlik canlı yayınlanarak en parlak genç yetenekler tanıtılacak. Buna ek olarak, yine bu kanalda STEM ( Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) projeleri ile alakalı öğretici videolar ve ulusal şampiyonların özetleri de yayınlanacak.

F1 Okullarda programının içerikleri, Motorsport Network'ün dijital alt birimlerine de dağıtılacak.  Motorsport.tv , bu projeye dahil olmasıyla birlikte dünya finalinde yer alacak ödül törenine de sponsorluk yapacak.

F1 Okullarda projesinin kurucu ve başkanı Andrew Denford, Motorsport.tv ile yeni bir iş birliğine ulaşmalarından ötürü mutlu. Denford, bu iş birliği ile birlikte bu projeden ilham alacak daha çok gence ulaşabileceklerini düşünüyor.

Bu yeni iş birliği hakkında konuşan Denford, şu ifadeleri kullandı: "Motorsport.tv'yle yaptığımız bu yeni iş birliğinden ve STEM yarışmalarımızın onların platformunda yayınlanmasından ötürü heyecanlıyım."

"Bu iş birliği, tüm Dünya'daki motor sporları taraftarlarıyla bağlanarak, onlara öğrencilere ilham veren eğitici girişimlerimizi tanıtmak için iyi bir fırsat. Buna ek olarak, onları spora ve yüksek performans mühendisliğine de tutkulu bir şekilde bağlayabiliriz. Ayrıca izlenebilecek güzel yarışlar da var."

Motorsport.tv CEO'su Simon Danker ise şunları ekledi: "Formula 1 Okullarda, önemli bir proje ve geleceği parlak gençlere bu endüstri de yol arını bulma konusunda yardımcı oluyor."

"Bu yarışmayı Motorsport.tv'de tanıtarak, daha çok öğrenciyi STEM eğitim programlarına katılmaya teşvik etmek gurur duyduğumuz bir şey."

"F1 Okullarda projesi ile olan iş birliğimizi daha büyüterek genç jenerasyonların endüstriyi geliştirmesini görmeyi dört gözle bekliyoruz.

 

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