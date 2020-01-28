Fransa F4 şampiyonu, Renault'nun genç pilotu haline geldi

Geçen yıl ilk kez Fransa Formula 4'te yarışan David, sonunda şampiyonluğa ulaşan isim olmuştu ve önümüzdeki yıl Formula Renault Eurocup'ta MP Motorsport adına mücadele edecek.

15 yaşında sürücü, yakaladığı bu başarının ardından Renault Sürücü Akademisi'ne katıldı.

David, Fransız F4 Şampiyonası'nda Spa, Hungaroring, Pau, Paul Ricard ve Magny Cours gibi pistlerde toplamda yedi galibiyet, 10 pole pozisyonu, 8 en hızlı tur ve 13 podyum elde etti.

Toro Rosso F1 pilotu Pierre Gasly, hayatını kaybeden Anthoine Hubert, eski Red Bull sürücüsü ve McLaren IndyCar pilotu Patricio O’Ward, Ferrari'nin genç yeteneği Giuliano Alesi ve Renault F1'in genç sürücüsü Caio Collet gibi sürücüler bu seride şampiyon oldular.

David, “Geçen sezon Fransa Formula 4'te yakaladığım şampiyonluğun ardından Renault Sürücü Akademisi'ne katılmak rüya gibi bir şey."

“2020'de Renault'nun renklerini taşımayı ve küçüklüğümden beri takip ettiğim bir şampiyona olan Formula Renault Eurocup'ta yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

“Çok rekabetçi bir seri olacak ve ben de griddeki en genç sürücü olacağım. Fakat bu benim üstlenmeyi sabırsızlıkla beklediğim bir zorluk."

“Sürücü Akademisi'nin desteğini almak harika olacak ve bu sezon iyi şeyler başarabileceğimize eminim." dedi.

Renault Sürücü Akademisi'nin Direktörü Mia Sharizman, “Hadrien'i 2020 Renault Sürücü Akademisi'nin parçası olarak açıklamaktan mutluluk duyuyoruz."

“Hadrien, Fransa'daki en yetenekli genç pilotlar arasında yer alıyor ve bu yıl kariyerini ilerletmesine yardımcı olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

“Eurocup, sahip olduğu heyecan verici yeteneği geliştirmesi ve kanıtlaması için mükemmel bir platform sunuyor. Bu yıl gelişmesine yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

2019 Eurocup ise yakın zamanda Renault Sürücü Akademisi sürücüsü olan Oscar Piastri tarafından kazanılmıştı.