Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
43 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
Sıradaki Etkinlik
50 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
Biletler
05 Mar
-
08 Mar
Sıradaki Etkinlik
36 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
Sıradaki Etkinlik
50 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Monte Carlo Rallisi
22 Oca
-
26 Oca
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
İsveç Rallisi
13 Şub
-
16 Şub
Sıradaki Etkinlik
15 gün
Tüm programı gör
World SUPERBIKE
R
World SUPERBIKE
Phillip Island
28 Şub
-
01 Mar
Sıradaki Etkinlik
30 gün
Tüm programı gör
R
World SUPERBIKE
Losail
13 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
44 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Santiago E-prix
17 Oca
-
18 Oca
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Mexico City E-prix
14 Şub
-
15 Şub
Sıradaki Etkinlik
16 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula Renault / Son dakika

Fransa F4 şampiyonu, Renault'nun genç pilotu haline geldi

paylaşım
yorumlar
Fransa F4 şampiyonu, Renault'nun genç pilotu haline geldi
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
28 Oca 2020 09:50

Fransa Formula 4 şampiyonu Hadrien Daved, 2020 yılı için Renault Formula 1'in genç sürücüsü haline geldi.

Geçen yıl ilk kez Fransa Formula 4'te yarışan David, sonunda şampiyonluğa ulaşan isim olmuştu ve önümüzdeki yıl Formula Renault Eurocup'ta MP Motorsport adına mücadele edecek.

15 yaşında sürücü, yakaladığı bu başarının ardından Renault Sürücü Akademisi'ne katıldı.

David, Fransız F4 Şampiyonası'nda Spa, Hungaroring, Pau, Paul Ricard ve Magny Cours gibi pistlerde toplamda yedi galibiyet, 10 pole pozisyonu, 8 en hızlı tur ve 13 podyum elde etti.

Toro Rosso F1 pilotu Pierre Gasly, hayatını kaybeden Anthoine Hubert, eski Red Bull sürücüsü ve McLaren IndyCar pilotu Patricio O’Ward, Ferrari'nin genç yeteneği Giuliano Alesi ve Renault F1'in genç sürücüsü Caio Collet gibi sürücüler bu seride şampiyon oldular.

David, “Geçen sezon Fransa Formula 4'te yakaladığım şampiyonluğun ardından Renault Sürücü Akademisi'ne katılmak rüya gibi bir şey."

“2020'de Renault'nun renklerini taşımayı ve küçüklüğümden beri takip ettiğim bir şampiyona olan Formula Renault Eurocup'ta yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

“Çok rekabetçi bir seri olacak ve ben de griddeki en genç sürücü olacağım. Fakat bu benim üstlenmeyi sabırsızlıkla beklediğim bir zorluk."

“Sürücü Akademisi'nin desteğini almak harika olacak ve bu sezon iyi şeyler başarabileceğimize eminim." dedi.

Renault Sürücü Akademisi'nin  Direktörü Mia Sharizman, “Hadrien'i 2020 Renault Sürücü Akademisi'nin parçası olarak açıklamaktan mutluluk duyuyoruz."

“Hadrien, Fransa'daki en yetenekli genç pilotlar arasında yer alıyor ve bu yıl kariyerini ilerletmesine yardımcı olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

“Eurocup, sahip olduğu heyecan verici yeteneği geliştirmesi ve kanıtlaması için mükemmel bir platform sunuyor. Bu yıl gelişmesine yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

2019 Eurocup ise yakın zamanda Renault Sürücü Akademisi sürücüsü olan Oscar Piastri tarafından kazanılmıştı.

Sonraki haber
Galeri: 2019’un en iyi 20 genç sürücüsü

Önceki haber

Galeri: 2019’un en iyi 20 genç sürücüsü
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula Renault , Formula 4
Takımlar MP Motorsport , Renault F1 Team
Editör Jack Benyon

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel: "F1, silindir sayısını iki katına çıkarmalı"

2s
2
Formula 1

Niki Lauda'nın ailesi, takım hisselerini Mercedes'e verecek

55dk
3
Formula 1

Mercedes, 2021'de Russell'la yarışabilir

4
Formula 1

Renault, Fry'ın rolünü ve görevine başlama tarihini açıkladı

5
Formula 1

"Verstappen-Red Bull anlaşması Mercedes'in Hamilton planını bozdu"

Son Haberler

Fransa F4 şampiyonu, Renault'nun genç pilotu haline geldi
FRS

Fransa F4 şampiyonu, Renault'nun genç pilotu haline geldi

Galeri: 2019’un en iyi 20 genç sürücüsü
F2

Galeri: 2019’un en iyi 20 genç sürücüsü

Cem Bölükbaşı ikinci yarışta finiş göremedi
FRS

Cem Bölükbaşı ikinci yarışta finiş göremedi

Cem Bölükbaşı ilk yarışında 16. oldu
FRS

Cem Bölükbaşı ilk yarışında 16. oldu

Cem Bölükbaşı Hockenheim'daki ilk sıralama turunda 14. oldu
FRS

Cem Bölükbaşı Hockenheim'daki ilk sıralama turunda 14. oldu

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.