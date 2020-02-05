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Formula 4 / Son dakika

Montoya'nın oğlu, 2020’de Prema ile F4’te yarışacak

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Montoya'nın oğlu, 2020’de Prema ile F4’te yarışacak
Ekleyen:
5 Şub 2020 05:48

Eski Formula 1 pilotu ve Indianapolis 500 galibi Juan Pablo'nun oğlu Sebastian Montoya, bu sezon İtalya ve Almanya Formula 4'te Prema Powerteam ile yarışacak.

14 yaşındaki genç sürücü, İtalya ve Almanya Formula 4’ün belirli ayaklarında mücadele edecek ve bu yıl süreceği aracı sezon öncesinde test etti.

Montoya, “Yarış araçlarını sürmeye başlayacağım ve 2020'de böyle harika bir takımla F4‘te yarışacağım için çok heyecanlıyım.”

“Prema üst düzey bir takım ve bir sürücü olarak öğrenmeme ve büyümeme yardımcı olacak tüm ekipman ve insanlara sahipler. Mücadele zor olacak ama bu benim için daha iyi bir şey. Çünkü kendimi pistte ve pist dışında zorlamamı sağlayacak.” şeklinde konuştu.

Takım patronu Angelo Rosin ise, “Sebastian'ı takıma çağırmaktan mutluluk duyuyoruz. Sürücü kadromuza harika bir ek olacak.”

“Onun için öğrenme yılı olacak. Ama şimdiye kadar gördüklerimize bakarsak, çabucak öndeki pilotlardan birisi olabilir.”

“Sezona başlamak için sabırsızlanıyoruz. Pek çok yetenekli genç sürücü ile çalışmak heyecan verici olacak.” dedi.

Prema, İtalya F4 şampiyonluğunu geride kalan altı yılda dört kez kazanmayı başardı ve Red Bull’un genç yeteneği Juri Vips de 2017 Almanya F4 şampiyonluğuna ulaştı.

Gabriele Bortoleto, Dino Beganovic ve Gabriele Mini de Montoya ile aynı programa sahip olacak.


Çeviri: İnci Beğen

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Seri Formula 4
Pilotlar Sebastian Montoya
Takımlar Prema Powerteam
Editör Jack Benyon

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