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Formula 4 / Son dakika

Montoya, Prema ile Almanya ve İtalya F4'te yarışacak

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Prema, Juan Pablo Montoya'nın oğlu Sebastian Montoya'nın 2021 İtalya ve Almanya Formula 4 şampiyonalarında yer alacağını doğruladı.

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Montoya, Prema ile Almanya ve İtalya F4'te yarışacak

Formula 1, IndyCar ve NASCAR yıldızı Juan Pablo Montoya'nın 15 yaşındaki oğlu, geçtiğimiz yıl karting'den F4'e yükseldi ve bu yıl tek koltuklu yarışlardaki ikinci yılını geçirecek.

Montoya, Almanya ADAC F4 serisinin yanı sıra İtalya F4 Şampiyonası'nın büyük bir kısmına katılacak.

Genç pilot, geçen yılki İtalya F4 sezonunu 11. sırada tamamladı ve özellikle sezonun son bölümünde çok tutarlıydı. En iyi sonuçları Misano ve Monza'da elde ettiği beşinciliklerdi.

Montoya, "F4'te bir kez daha Prema ile yarışacağım için oldukça mutluyum."

"Takım, sezon boyunca öğrenmeme ve gelişmeme büyük ölçüde yardımcı oldu ve bir yıllık deneyimin ardında birlikte neler başarabileceğimizi görmek heyecan verici olacak." dedi.

Prema takım patronu Angelo Rosin, Montoya'nın ilk F4 sezonunda gösterdiği potansiyeli ortaya çıkarmasına yardım etmeyi hedefliyor.

Rosin, "2021 yılında yeniden Sebastian ile çalışacak olmaktan çok memnunuz."

"Geçen yıl onun için kolay bir çaylak sezonu olmadı, fakat potansiyelini gösterdi ve önümüzdeki sezon kaydedeceği gelişimi görmek için sabırsızlanıyoruz."

"Hazırlık çalışmalarında iyi ilerleme kaydediyoruz ve kısa süre içinde tam kadromuzla piste çıkmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Montoya, 2021 sezonu için Avrupa'ya dönmeden önce, karting yaparak çalışmalarına devam ediyor.

Michele Mouton: Kadın sürücüler, benim yaptığım gibi, yakın zamanda yarış kazanacaklar

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Editör Tom Howard

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