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Formula Regional European Championship / Son dakika

Vips, 2020'de Formula Regional European serisine geçecek

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Vips, 2020'de Formula Regional European serisine geçecek
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
29 Haz 2020 08:27

Red Bull'un genç yeteneği Juri Vips, 2020 Formula Regional European serisinde KIC Motorsport ile yarışacak.

Vips, yeni sezonda Super Formula'da Mugen takımında Tomoki Nojiri'nin takım arkadaşı olacak ve şimdi bir başka seride daha yarışacak.

Vips'in 2020 programına ikinci bir seri daha ekleme kararıyla ilgili sebepler açıklanmadı, ancak Estonyalı sürücünün Japonya'daki seride yarışamaması durumunda bir destek görevi görebilir.

Japonya, 100'den fazla ülkeden gelen insanlara yönelik yasaklar getirirken, diğer tüm bölgelerden gelen yolcular ülkeye girişte iki haftalık zorunlu bir karantina sürecine tabi tutulacaklar.

Eski F1 pilotu Heikki Kovalainen ve Bertrand Baguette, bu kısıtlamalar nedeniyle geçen hafta Fuji'de yapılan SUPER GT testini kaçırdılar. Bu iki sürücü, 18-19 Temmuz'daki açılış yarışından önce Japonya'ya girmek için zamana karşı yarışıyorlar.

Bununla birlikte, Super Formula sezonu 29-30 Ağustos'a kadar başlamayacak ve bu, Vips'e seyahat düzenlemelerini çözmek için ekstra zaman veriyor.

Formula Regional European'in 2020 sezonu, 31 Temmuz -2 Ağustos tarihleri arasında başlayacak ve ikinci yarış 21-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.

Şu anda Super Formula ve Formula Regional European arasında iki çatışma var, ancak Japonya'daki şampiyonanın Vips için öncelikli olduğu anlaşılıyor.

Ayrıca iki seride yarışmak Vips'in 2021'de Formula 1'e girebilmesi için gereken süper lisans puanını almasına da yardım edecek.

Vips şu anda 25 süper lisans puanı var ve süper lisans için 15 puana ihtiyacı var.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula Regional European Championship
Pilotlar Jüri Vips
Editör Rachit Thukral

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