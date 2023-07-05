MP Motorsport, Van't Hoff'un cenazesine katılmak için bu hafta yarışmayacak

Geçen hafta Spa'da düzenlenen yarışın son turu büyük bir kaosa sahne olmuş, Kemmel düzlüğünün girişinde spin atan Van't Hoff'un aracı kendisine yüksek hızda gelen Adam Fitzgerald'ın yandan teması sonucu kelimenin tam anlamıyla parçalanmıştı.

Yarış kırmızı bayrakla hemen durduruldu, ağır yaralanmasının ardından hastaneye kaldırılan Van't Hoff ise tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu.

18 yaşındaki Van't Hoff, uzun süredir alt serilerin önemli takımlarından MP Motorsport bünyesindeydi ve takımla 2021 sezonunda İspanya F4 şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Kazanın ardından birçok kez açıklama yaparak kamuoyunu aydınlatan MP Motorsport, son açıklamasında ise bu hafta sonu Mugello'daki yarışta yer almayacaklarını açıkladı.

Takım patronu Sandro Dorsman'ın imzasını taşıyan son açıklamada, "Geçtiğimiz Cumartesi günü harika bir sürücüyü, ama her şeyden önce etrafındaki pek çok insanı motive eden ve onlara ilham veren karizmatik bir genci kaybettik."

"Dilano'nun istediği gibi, onun için yarışmaya devam edeceğiz. Ancak bunu yapmadan önce, önümüzdeki günlerde ve cenaze töreni sırasında Dilano'nun, ailesinin ve arkadaşlarının yanında olmayı tercih ediyoruz."

"Dolayısıyla hemen yarışmaya dönmenin erken olduğunu da düşünerek bu hafta sonu Mugello'daki yarışa katılmama kararı aldık."

"Düşüncelerimiz aynı zamanda Adam Fitzgerald ile birlikte. Kendisine, ailesine ve RPM ekibine iyileşme sürecinde güç diliyoruz."

"Dilano, bizimle olduğun için teşekkür ederiz. Hepimiz seni çok özleyeceğiz, seni asla unutmayacağız." ifadeleri yer aldı.

Kazadan bu yana hastanede yatmakta olan Fitzgerald'ın durumuysa stabil.

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