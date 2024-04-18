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Formula Regional European Championship

Mercedes F1 Academy pilotu Pin, Formula Regional Avrupa'da yarışacak

Mercedes'in genç ve F1 Academy pilotu Doriane Pin, Iron Dames ile Formula Regional Avrupa'ya adım atarak son F1 Academy şampiyonu Marta Garcia'nın takım arkadaşı olacak katılacak.

Sam Hall
Sam Hall
Podium: Race winner Doriane Pin, PREMA Racing

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Pin, 2024 F1 Academy sezonunun Suudi Arabistan'da başlamasıyla birlikte göze çarpan bir performans sergiledi. Pin, ikinci yarışta bir iletişim hatası sonucu çizgiyi iki kez geçmesine rağmen yarışa devam ettiği için ceza alarak dokuzuncu sıraya düşmeden önce Mercedes'i temsil eden aracıyla her iki yarışta da damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Şu anda şampiyonada Alpine ve Ferrari'yi temsil eden Abbi Pulling ve Maya Weug'un ardından üçüncü sırada yer alan Pin, F1 Academy şampiyonluğunu kazanması halinde 2025 yılı için tamamen finanse edilen Formula Regional Avrupa'da yarışma fırsatı yakalayacak. 

Ancak Fransız sürücü beklemeyi tercih etmedi. Daha önce dayanıklılık kategorilerinde yarıştığı ve 2024'te Le Mans 24 Saat de dahil olmak üzere birçok Dünya Dayanıklılık Şampiyonası yarışına katılmak üzere Iron Dames ile bir kez daha ortaklık kurdu.

Pin, "Böyle bir şampiyonaya katılma fırsatı bulduğum için kendimi minnettar hissediyorum. Bu yeni mücadeleye kendimi tamamen adadım. Pistte olmak ve en iyi şekilde yararlanmak için sabırsızlanıyorum."

"Iron Dames ve Mercedes ile birlikte tek koltuklu yarışlarda önemli bir adım daha atmak harika."

"Marta ile birlikte, dünyanın dört bir yanındaki genç kızlara hayallerinin peşinden korkusuzca gitmeleri ve yarışlardaki fırsatları kucaklamaları için ilham vermeyi amaçlıyoruz." dedi.

Doriane Pin, Iron Dames, Marta Garcia, Iron Dames

Doriane Pin, Iron Dames, Marta Garcia, Iron Dames

Photo by: Iron Dames

Pin'in takım arkadaşı Garcia, 21 yarışlık takvimde yedi galibiyete ek olarak beş podyum daha elde ederek 2023 yılındaki ilk F1 Academy sezonunda şampiyon olmuştu.

Iron Dames projesinin kurucusu Deborah Mayer, "Iron Dames projesinin Doriane ve Marta ile Formula Regional Avrupa gridine girmesinden büyük mutluluk duyuyorum."

"Yeni bir tek koltuklu şampiyonaya adım atmak, motor yarışlarındaki en parlak kadın yetenekleri teşvik etme ve geliştirme çabamızın bir başka adımı."

"Onların bu zorluğun üstesinden gelmelerini ve en üst seviyeye doğru yolculuklarına devam etmelerini görmek için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Formula Regional Avrupa sezonu 12 Mayıs'ta Hockenheim'da başlayacak. Ancak Barcelona F1 Akademi etkinliğiyle çakıştığı için Pin'in Macaristan yarışına katılmaması gerekecek.

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Sam Hall
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