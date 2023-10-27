F1 Academy şampiyonu Garcia, 2024’te FRECA'da yarışacak

Garcia, geçtiğimiz hafta Austin’de yapılan Amerika Grand Prix’sinde Formula 1 Academy şampiyonluğunu kazandı. İlk kez Formula 1 haftasının destek yarışı olarak yapılan yarış ile birlikte Garcia, 2023 sezonunda yedinci yarış galibiyetini elde ederek serinin ilk sezonunun şampiyonluğunu elde etti.

Garcia’nın katılacağı Prema Racing takımı, Andrea Kimi Antonelli ile bu sezon Formula Bölgesel Avrupa Şampiyonası'nı kazanmıştı.

Formula 1’den yapılan açıklamaya göre Prema Racing, F1 Academy, şasi üreticisi Tatuus ve Pirelli, kadın pilota seride bir koltuk bulması için gereken finansmana katkıda bulunacak.

Formula Bölgesel Avrupa Şampiyonası özellikle genç pilotlar için Formula 4 ve Formula 3 arasında köprü görevi görmesi sebebiyle önem arz ediyor. Şampiyonada alınan kararlara göre, takımlar F1 Academy sıralamasında ilk üçe giren bir pilotla anlaşmaları halinde dördüncü araç kullanabilecek.

F1 Academy’nin konu üzerine açıklaması şu şekildeydi: “Başarılı pilotların motor sporları merdivenlerinde yükselmelerini desteklemek için takımlarla işbirliği içinde çalışacağız.”

Aynı zamanda sporun erişebilirliğini artırmayı amaçlayan F1 Academy, bir pilotun seriye girebilmesi için ödemesi gereken giriş ücretini 150 bin eurodan 100 bin euroya indirdi.

Garcia’nin şampiyonada koltuk bulması üzerine açıklamalar yapan F1 Academy Genel Müdürü Susie Wolff, şunları söyledi: “F1 Academy’nin tek amacı geç kadınlara motor sporlarında daha fazla fırsat yaratmaktır.”

“Bu nedenle F1 Academy’nin ilk sezonunun şampiyonu Garcia için Formula Bölgesel Avrupa Şampiyonası’nda bir koltuk bulmak çok önemli bir gelişmedir.”

“Garcia’nın F1 Academy’de beraber olduğu Prema Racing takımı ile yarışmaya devam edecek olması onun gelişimine katkı sağlayacak.”

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz, Scuderia Ferrari and Marta Garcia winner of F1 Academy

Koltuk bulması ile ilgili açıklamalarda bulunan Garcia, şunları söyledi: “Gelecek yıl Formula Bölgesel Avrupa Şampiyonası’nda yarışacağım için çok heyecanlıyım. F1 Academy’den gelen bir pilot olmam kadınlar için büyük bir adım olacak. Başarılı olmak için takımla birlikte çok sıkı çalışmam gerektiğinin farkındayım.”

“F1 Academy’e ne kadar teşekkür etsem az. Bu organizasyon, iyi kadın pilotları zirveye çıkartmak için çok etkili bir girişim.”

Ayrıca F1 Academy’nin izlenirliğini arttırmak için önümüzdeki sezon Formula 1 yarışları ile aynı haftalarda koşulacağı, Formula 1’in destek serisi görevi göreceği açıklandı.

Ayrıca önümüzdeki sezon tüm Formula 1 takımları, F1 Academy’e bir pilot dahil etmek ve kendi markalarını taşıyan bir araçla katılmak zorunda olacak.

Diğer yandan üç kez W Series şampiyonu ve Aston Martin BRDC Genç Sürücü Ödülü finalisti Jamie Chadwick'in Indy NXT'de Andretti Autosport ile bir sezon daha devam edeceği doğrulandı.

Chadwick'i Liam Lawson'a alternatif olarak test eden Rodin Cars(Carlin) takımı, bir Formula 1 takımı kurma teklifi FIA tarafından teklif edilmeseydi Chadwick'e Formula 1 koltuğunda yer vereceğini söylemişti.