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Formula E / Ön Bakış

Yeniden düzenlenen Roma-E Prix pistinde neler değişti?

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Bu hafta sonu düzenlenecek Rome-E Prix; dinamik, akıcı, limitleri zorlayan, teknik pisti ve bize sunduğu eğlenceli yarışlar sayesinde sürücülerin ve taraftarlar için sezonun favori hafta sonlarından biri haline gelmişti. Bu sene ise bu pistin neredeyse %80’inde değişikliğe gidildi. Bu önce kuşkuyla karşılansa da sürücüler bugünkü pist yürüyüşlerinin ardından oldukça pozitif yorumlarda bulundu. Peki pistte neler değişti?

Yeniden düzenlenen Roma-E Prix pistinde neler değişti?

Öncelikle her Formula E pisti gibi bu da bir cadde pisti ve yarışılacak bölümlere yeni asfalt döküldü. Bu yüzden yol tutuşu seviyelerini görmek ilgi çekici olacak.

Pist, 3.3km uzunluğunda ve 19 virajdan oluşuyor.

1, 2 ve 3. virajlar aynı kalacak, bu hızlı viraj serisinin ardından 430m düzlük geliyor ancak düzlükte öne geçilmediği sürece 4. virajda geçiş yapmak zor olacak gibi duruyor. Duvarlar fazlasıyla yakın ve dar bir viraj. Buna ek olarak, dördün hemen ardından 5. viraj gelmekte o yüzden hareketi tamamlamak için hem çok yer bulunmamakta hem de sürücülerin zamanı kısıtlı ayrıca tüm pistte bulunan tümsekler frenlemeyi oldukça zorlaştıracak.

5. viraj, yine çok hızlı olacağa benziyor. 6. viraj tam limitte diyebiliriz, burayı kimler tam gaz geçebilecek göreceğiz. Beklentilere göre 4-7. virajlar arası tam gaz geçilecek ki bu Formula E tarihinde tam gaz gidilecek en uzun mesafe olup, yaklaşık olarak 900m olacak. Bu da 7. virajın frenajını oldukça çetrefilli yapıyor. 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. virajlara baktığınızda Sochi pistinin 2 ve 3. sektörü aklınıza gelecektir.

7, 8 ve 9. virajlar birbirini takip eden 90 derecelik virajlar ve ardından 2 şikan var. 7. viraja kadar geçilen pistin hızlı bölümünün ardından bu kompleks batarya koruma ve lastikleri soğutma açısından önemli rol oynayacak. 14. viraj yine 90 derecelik ancak daha geniş gibi duruyor dolayısıyla 8-11. virajlara kıyasla daha hızlı alınacak gibi.

15. viraj bir U virja ve Vietnam pistindeki U kısımları anımsatıyor, oldukça ilginç ve teknik bir viraj. Hem frenleyip hem de viraja dönülmesi gerektiğinden burada da bolca blokaj görmeyi bekleyebiliriz. Ayrıca bütün pist oldukça tümsekli bu da bolca blokaj görmemizi sağlayacaktır. 16,17, 18. virajlar yine geniş, 90 derecelik virajlar. Sonrasında ise start-finish düzlüğüne çıkıyoruz.

Pistte yürüyüşlerini gerçekleştiren pilotlardan Sam Bird ve Max Günther The Race.com’a pist hakkında açıklamalarda bulundu.

Sam Bird pist hakkında ‘’ Pistin değişeceği haberini ilk duyduğumda, herkesin sevdiği bir pisti mahvedecekler diye düşünmüştüm ama dürüst olmak gerekirse mükemmel bir iş çıkarmışlar. Ekledikleri virajlar pisti geliştirmiş, bence çok eğlenceli ve heyecanlı geçecek. Tam gaz geçilecek art arda bir sürü viraj ve bolca tümsek var, bu da 7. virajdaki frenlemeyi oldukça zorlaştıracak.’’ ifadelerini kullandı.

Alman pilot Günther ise ‘’ Tümseklerin ve yeni asfaltın nasıl olduğunu göreceğiz. Bunlar önemli rol oynayacak. Bizim için de güzel bir meydan okuma olacak çünkü senelerdir sürdüğümüzden farklı bir pist. Geçiş yapmak için güzel fırsatlar olacak ancak genel olarak pist oldukça karmaşık. Bolca 90 derecelik viraj bulunuyor ve pistin bazı kısımlar fazlasıyla dar. 15. virajdaki uzun u viraj oldukça değişik. Formula E’de daha önce öyle bir şey gördüğümü hatırlamıyorum.’ diye ekledi.

Maximilian Günther, BMW I Andretti Motorsports, BMW iFE.20

Maximilian Günther, BMW I Andretti Motorsports, BMW iFE.20

Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

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Editör Can Çarpıcı

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