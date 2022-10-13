Yeni sıralama formatı ve gelişmiş yayınlar, Formula E'nin izleyici sayısını arttırdı

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2021-22 sezonu için izlenme rakamlarını açıklayan Formula E, canlı izleyici sayısını 216 milyona çıkarttı ve bu alanda yüzde 10'luk bir büyüme yakaladı.

2020-21 sezonunda 316 milyon olan toplam izleyici sayısı ise 2021-22 sezonu için 381 milyona ulaştı, yine de bu rakam, Gen2 araçlarının ilk yılı olan 2018-19'da 13 yarışlık bir takvimde ulaşılan 411 milyon toplam izleyici sayısının gerisinde kalıyor.

Her ne kadar bir önceki sezon 15 yarıştan oluşsa da, 2021-22'deki 16 yarışlık takvimdeki ortalama seyirci sayısı 21,1 milyondan 23,8 milyona yükseldi.

Formula E'nin önceki rakamları Endonezya'da 13.4 milyon kişinin açılış Jakarta E-Prix'sini canlı olarak izlediğini ve bunun tek bir bölgedeki en yüksek rakam olduğunu gösteriyordu. Bu rakam da 27.6 milyon seviyesine ulaşmış vaziyette.

Ayrıca sıralama turları formatının değişmesi ve pek sevilmeyen grup formatının düello formatıyla değiştirilmesi de Cumartesi günü televizyon başına geçen izleyici sayısının geçen sezona göre yüzde 49 oranında arttığı anlamına geliyordu.

Son olarak, toplam izleme saati bir önceki yıla göre yüzde 58 oranında artarken, her bir canlı yayın için de ortalama yüzde 28 seviyesinde bir artış mevcut.

Formula E CEO'su Jamie Reigle, yeni sıralama formatının izlenme oranlarının artışına yardımcı olduğunu, ancak yayın aşamasında yapılan değişikliklerin daha fazla insanın yarışları izlemeye motive olmasını sağladığını belirtti.

Reigle, "ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası tutkulu bir küresel hayran kitlesi oluşturuyor ve kendisini sıkı sıkıya takip edilen, üst seviye bir spor olarak kabul ettiriyor."

"İstikrarlı programlamamız, iyileştirilmiş yayınlar ve ezber bozan sıralama formatımız gibi sportif yenilikler sayesinde geçtiğimiz sezon milyonlarca taraftar seriye şimdiye dek hiç olmadığı kadar ilgi gösterdi."

"Dört pilotun şampiyonluk için yarıştığı ve Stoffel Vandoorne'un Dünya Şampiyonu olduğu şampiyona Seul'de kıran kırana mücadeleyle sonuçlandı."

"Küresel yayın ortaklarımıza rekor kıran sezona yaptıkları tüm katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Yakaladığımız ivmeyi daha da ileriye taşımak ve Formula E'nin gelecek nesiller için üst seviye bir spor olarak ortaya çıkışını pekiştirmek için birlikte çalışacağız." dedi.

Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, 1st position, celebrates on the champions podium Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images