Yeni Formula E CEO'su Jeff Dodds oldu

Son iki yıldır Virgin Media O2'de işletme müdürü olarak görev yapan Dodds, öncesinde de genel müdür ve pazarlama müdürü rollerini üstlenmişti.

Callaway Golf ve Honda'da da yöneticilik görevlerinde bulunan Dodds, bunun yanı sıra engellilere eşit haklar sağlanması için çalışan The Valuable 500'ün yönetim kurulunda yer alıyor.

Dodds, "Formula E'de CEO'luk görevini üstlenmekten heyecan duyuyorum."

"Otomotiv, spor ve eğlenceye olan tutkum, bu fırsattan inanılmaz heyecan duyduğum anlamına geliyor."

"Formula E, en son teknolojiyi dünyanın en sürdürülebilir sporuyla harmanlayan, yenilik değişim için sonsuz potansiyel sağlayan benzersiz bir platform."

"Formula E'de dünya standartlarında bir ekip var ve onlara bir sonraki aşamada liderlik etmekten, motor sporlarının geleceğini şekillendirmekten ve neyin mümkün olduğunu yeniden tanımlamaktan heyecan duyuyorum."

Şampiyonanın kurucu ortağı ve başkanı Alejandro Agag, "Jeff, Formula E'ye dinamik liderlik ve etkileyici uygulama konusunda kanıtlanmış bir geçmişle geliyor."

"Yönetim Kurulu, taraftarlarımızın, takımlarımızın, üreticilerimizin, ortaklarımızın ve paydaşlarımızın yararı için Formula E'nin tüm potansiyelini ortaya çıkarmasını dört gözle bekliyor."

Jake Hughes, McLaren, e-4ORCE 04 Sacha Fenestraz, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04, Norman Nato, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04 at the start Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Jamie Reigle'ın Eylül 2019'dan bu yana sürdürdüğü görevinden ayrılacağı Salı günü Formula E çalışanlarına duyurulmuştu.

Önümüzdeki birkaç ay boyunca Dodds'a danışmanlık yapacak olan Reigle, "Son dört yıldır Formula E'ye liderlik etmek benim için bir onurdu."

"Başlangıçta Formula E'nin inovasyon, sürdürülebilirlik ve elektrikli mobilitenin kesiştiği bir spor olarak benzersiz konumu beni cezbetti."

"Bulduğum şey çok daha hırslı ve alçakgönüllüydü; dünyayı değiştirirken küresel bir spor oluşturmaya kararlı tutkulu bir grup insan."

"Bu misyon yeni lideri altında devam ediyor. Alejandro ile ortaklıktan yararlanan biri olarak Jeff'i desteklemekten mutluluk duyuyorum." dedi.

Şampiyonanın bir sonraki yarışı 3-4 Haziran tarihlerinde Jakarta'da gerçekleşecek.