Wolff: "Formula E'den izleyici sayısı yetersiz olduğu için çekildik"
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Formula E'den çekilmelerinin sebebi olarak seyirci sayısının yeterli olmamasını ve Formula 1'in diğer serileri gerektirmeyecek kadar popülerleşmesini gösterdi.
2018 sezonunun ardından DTM'den ayrılan ve odağını Formula E'ye veren Mercedes, üç sezon mücadele ettiği şampiyonada ciddi başarı yakaladı ve ilki Nyck de Vries, ikincisi ise Stoffel Vandoorne ile olmak üzere iki kez şampiyon oldu.
Şampiyonluklara rağmen seriden istediğini alamayan takım, geçtiğimiz sezon bittikten sonra takımı McLaren'a satarak şampiyonadan çekildi.
Swiatscigow'a verdiği bir röportajda neden seriden ayrıldıklarını açıklayan F1'in diğer şampiyonaları gölgede bırakacak kadar popüler hale geldiğini söyledi
Wolff, "Bence F1 o kadar büyüdü ki diğer her şeyi gölgede bıraktı. DTM'de 30 yılı aşkın bir süredir gerçekten mutluyduk ve başarılıydık."
"Ancak öyle bir noktaya gelindi ki, eğer yarışmak istiyorsanız 40 ya da 50 milyon avroya ihtiyacınız var ve yatırımın geri dönüşü bunun için çok küçüktü." dedi.
Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, celebrates world championship victory in Parc Ferme
Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images
Geçen sezon Formula E, izleyici sayısının dünya çapında 216 milyona yükselmesiyle bir önceki yıla göre %20'lik bir büyüme yaşadı.
Ancak popülaritesini arttıran Formula 1'in dünya çapında 445 milyon TV izleyicisine ulaşarak bu alanda büyük fark attığını görüyoruz.
Düşük izleyici sayısına dikkat çeken Wolff, "Formula E'nin çektiği izleyici sayısı yeterince iyi değildi. Yani orada DTM var, burada Formula E var, bir de her şeyi kapsayan F1 var.
"Bu yüzden, diğer şeylerle dikkatimizi dağıtmak ve sulandırmak yerine tek bir yere odaklanmaya ve kaynakları F1'e aktarmaya karar verdik." dedi.
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