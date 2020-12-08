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Formula E / Son dakika

Wolff: "Formula E, Audi ve BMW'nin ayrılık kararına cevap vermeli"

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Wolff: "Formula E, Audi ve BMW'nin ayrılık kararına cevap vermeli"
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Çeviren: Abdullah Çelik

Mercedes Formula E'de mücadele etmeye devam edeceğini ancak serinin Audi ve BMW'nin ayrılık kararı almasının ardından yaşananlardan ders çıkarması gerektiğini söyledi.

Audi'nin Formula E'den ayrılacağını açıklamasından birkaç gün sonra bu sefer bir başka Alman BMW, gelecek sezonun ardından spordan çekileceğini duyurdu.

İki büyük üreticinin tamamen elektrikli seriden ayrılmasını büyük bir darbe olsa da, Mercedes'in motor sporları patronu Toto Wolff serinin doğru bir şekilde cevap vermesi halinde parlak bir geleceğe sahip olacağını söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Wolff, "Formula E, kendi alanında güçlü bir pozisyonda ve kesinlikle büyümeye devam edebilir. Gelecekteki kurallar, finansal kurallar, teknik kurallar Mercedes için çekici olmaya devam ettiği sürece sporda kalacağız."

"BMW'nin ayrılması, Andretti'nin ayrılacağı manasına gelmiyor. Audi'nin ayrılması, Audi olan ekibin ayrılacağı manasına gelmiyor. Bu mesajı alıp, gerekli dersleri çıkarıp daha güçlü olmalıyız. Bu tür sıkıntılar her zaman yaşanabilir. Bu tür durumlar serileri ve gösteriyi iyileştirmek için yaşanır." dedi.

Wolff, Formula E'nin ayakta kalması için özellikle 2022-23 sezonu için planlanan bütçe sınırının öne çekilmesi gerektiğini söyledi.

Wolff, "Bu Formula E ve Formula E organizatörleri tarafından anlaşılması gereken bir durum. Sporu finansal açıdan daha sürdürülebilir hale getirmek için bütçe sınırı görüşmelerini hızlandırmalıyız."

"Gelir dağılımını görüşmeliyiz. Kuralların istikrarını konuşmalıyız. Tüm bunlar masada ve bizim için önemli şeyler." dedi.

Audi ve BMW, hızlı gelişen otomotiv sektöründe Formula E'den teknoloji transferi eksikliğini vurgulasa da Wolff Mercedes'in seriden faydalandığını söyledi.

Wolff, "Motor sporlarına ve Formula E'ye katıldığınızda her zaman bir şeyler öğrenirsiniz çünkü motor sporları otomotiv endüstrisi için en hızlı laboratuvar. Sadece teknoloji transferi değil, baskı altında performans göstermek de önemli. Takım ruhu önemli. En iyilere karşı savaşmak önemli. Tabii ki eğlence tarafı da var ancak biz yol otomobilleri de üretiyoruz, yarış otomobilleri de. Bu bizim DNA'mızda var."

"Bu tür kararları çok fazla şey etkiliyor ancak son gelişmeler seri için uyanma çağrısı oldu." dedi.

Formula E'nin Mercedes için ne kadar alakalı olduğu sorulduğunda ise Wolff, "Formula E, Formula 1'e göre tamamen farklı seyirci kitlesine sahip ve tabii ki F1 gibi küresel bir çekiciliğe ya da seyirci kitlesine sahip değil. Ancak Formula E'nin de kendine has bir yeri var."

"Elektrikli mobiliteyi temsil ediyor. Şehir içi eğlenceyi temsil ediyor. Tek günlük bir formata sahip. Bir yarış başlangıcı olarak şu ana kadar olması gerektiği gibi gelişti. Bu serinin, 70 senelik F1'e karşı sadece birkaç senelik olduğunu unutmamak lazım. Ona daha fazla zaman vermeliyiz."

"Bununla birlikte BMW ve Audi'nin neden çekildiklerini analiz etmeliyiz. Bu durumu ders çıkarmamız gereken bir durum olarak görmeliyiz. Bu tür serilerin, bu tür durumlardan ders çıkarıp iyileşmesi için fırsatlar vardır." dedi.

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Seri Formula E
Editör Jonathan Noble

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