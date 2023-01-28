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Wehrlein, zafere ulaşmasında aslan payını stratejiye veriyor

Pascal Wehrlein, Porsche'un Diriye'deki stratejisini övdü ve galibiyeti beklemediğini itiraf etti.

Jake Boxall-Legge
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Wehrlein, zafere ulaşmasında aslan payını stratejiye veriyor
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Yarışa dokuzuncu başlamasının ardından neredeyse her tur ya sıra kazanan ya da önündekini geçmek için hamle yapan Wehrlein, 24. tura gelindiğinde lider Sam Bird'ı çoktan yakalamıştı.

Başarısız bir geçiş denemesinin ardından rakibini altı tur boyunca kovalayan Wehrlein, 30. turda bir deneme daha gerçekleştirdi ve bu kez geçişi tamamlayarak liderliğe yükseldi.

Liderliğe yükseldikten sonra temposunu kaybetmeyen Wehrlein, böylece Diriye'deki ilk yarışı kazanmayı başararak bir kez daha Porsche güç üniteli araçların gücünü gösterdi.

Galibiyete ulaşmayı beklemediğini itiraf eden Wehrlein, zafere giden yolda aslan payını ise Porsche'un atak modu stratejisine veriyor.

Wehrlein, "Muazzam bir yarıştı. Sıralama turları kötü gitse dahi yarışta tempomuzun olacağını biliyordum, ki 9. sıra da başlangıç için çok da kötü değil."

"Birkaç sıra yükselebileceğimizi düşünüyordum ancak kazanacağımızı tahmin bile etmemiştim."

"Strateji mükemmeldi, araç çok iyi hissettirdi ve geçiş yapabilmem için gereken enerji tasarrufunu da yapabildim. Atak modunu kullanacağımız dakikaları çok iyi seçtik."

"Gerçekten çok mutlu ve minnettarım. Takımdaki herkesin son birkaç aydır ne kadar sıkı çalıştığını biliyorum, hedefimiz ise kazanmak ve şampiyon olmak." 

"Jake'in (Dennis) ikinciliğiyle de duble yaptık, bu takım olarak ne kadar büyüdüğümüzü ortaya koyuyor. Kelimeler kifayetsiz!"

"İkimiz de doğru zamanda enerji kullanımını arttırdık, ben hava akını daha çok kullanmaya, öndeki isimlere yakın kalmaya ve gerektiğinde enerji tasarrufu yapmaya dikkat ettim." dedi.

Pascal Wehrlein, Porsche, 1st position, celebrates at the podium

Pascal Wehrlein, Porsche, 1st position, celebrates at the podium

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Porsche'un Gen3 aracının verimliliğini sonuna kadar kullanabildiğini söyleyen Wehrlein, zorlu Valencia testlerinin ardından burada olmalarının kendisini cesaretlendirdiğini söylüyor.

Wehrlein, "İkinci sıraya geldiğimde işler biraz zorlaşmıştı, Sam'in çok iyi savunma yaptığını düşünüyorum. Kendisini geçmeye çalıştıktan sonra bir atak modum daha vardı, dolayısıyla onu orada geçsem dahi atak modunu kullanacaktım."

"Diğer yandan Jake da farkı kapatıyordu. Enerji tasarrufu yapmak, verimliliği arttırmak ve virajları daha hızlı alabilmek için çabalıyordum -neyse ki işe yaradı! Yarış birkaç tur daha devam etse işler çok daha ilginç bir hal alabilirdi."

"Verimlilikten kastım sadece enerji değil, viraj hızlarını arttırmak ve bu sayede düzlükte avantaj kazanmak da verimliliğin bir parçası. İyi bir güç ünitesine sahip olmak ve virajlarda iyi bir performans göstermek oldukça önemli." dedi.

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