Wehrlein: "Porsche'nin stratejisine güvenmek doğru karardı"

Formula E hafta sonunun ikinci yarışı İtalya'daki Misano World Circuit Marco Simoncelli pistine gerçekleştirildi. Wehrlein, Misano'daki 26 turluk yarış boyunca zafer için rakipleriyle çekişti.

Oliver Rowland beş tur kala Wehrlein'ı geçti. Wehrlein'ın son turda bir saniyeden fazla geriye düşmeden önce %2 daha fazla enerji tasarrufu yaparak arkadan gelen takip grubuyla arayı açmaya başladı.

Ancak direksiyonundaki tur sayacındaki bir sorun, Rowland ve Nissan ekibinin yarışı bitirmek için ne kadar enerji gerekeceğini yanlış değerlendirmesine sebep oldu ve Wehrlein'in son turda liderliği devralıp, zafere ulaşmasına izin verdi.

Wehrlein, "Liderliği sonda devraldım. Başlangıçta planım liderliği korumaktı ama Rowland bana çok baskı yapıyordu ve savunmaya çalışırsam enerji kaybedeceğime emindim."

"Sonunda savunma yapmadım, geçmesine izin verdim ve takımım bana enerjimin %2-3 fazla olduğunu söyleyip durdu. Buna çok şaşırdım. Aslında son tura kadar bunun doğru olup olmadığından bile emin değildim."

"Sanırım son turda enerjisi tükeniyordu ve biz de o zaman kontrolü ele aldık. Gerçekten iyi işti ve sonda bana verilen bilgilere güvenmek doğru bir karardı." dedi.

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3, 1st position, takes the chequered flag ahead of Jake Dennis, Andretti Global, Porsche 99X Electric Gen3, 2nd position, Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6, 3rd position Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Porsche, Formula E'nin Misano'ya yaptığı ilk ziyarette güçlü bir hafta sonu geçirdi. Son şampiyon Jake Dennis, müşteri takımı Andretti adına iki ikincilik elde ederek Wehrlein ile puan tablosunda eşit puana geldi.

Alman üretici cumartesi günü de Antonio Felix da Costa ile açılış yarışında zafer elde etmişti. Ancak Portekizli sürücü aracı yarış sonrası teknik kontrolleri geçemediği için diskalifiye edilmişti.

Wehrlein ise, cumartesi günü yaşadığı temasın ardından yeni bir ön kanat için pite girdikten sonra puan alamamıştı. Pazar günkü yarış öncesinde takım içinde bir sıfırlama yapılması gerektiğine inanıyor.

Wehrlein, "Bugün buraya her şeyi sıfırlayarak geldik. Dün Antonio'nun kazandığını biliyoruz ama kazalar olmasaydı ben de orada olabilirdim."

"Bence yapabileceğimiz en iyi şey mümkün olan en iyi işi yapmaya çalışmak ve işimize odaklanmak. Dün için çok fazla hayal kırıklığına uğramamalıyız. Çünkü bugün başka bir fırsat ve biz de bunu değerlendirdik." dedi.