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Formula E / Son dakika

Wehrlein, Porsche ile ilk Formula E testini tamamladı

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Wehrlein, Porsche ile ilk Formula E testini tamamladı
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör

Eski Formula 1 sürücüsü Pascal Wehrlein, 2020-21 Formula E sezonunda yarışacağı Porsche ile ilk testini tamamladı.

Wehrlein’ın takımda yarışacağı, bu ayın başlarında açıklanmıştı. Alman sürücü bunun üzerine eski takımı Mahindra ile sezonun Berlin’deki son altı yarışına çıkmamıştı.

Wehrlein ve gelecek sezonki takım arkadaşı Andre Lotterer, 99X Electric isimli aracın güç aktarma organını geliştirmek için gerçekleştirdikleri iki günlük testte 700 kilometreye yakın mesafe kat etti.

Wehrlein, “Takım, beni sıcak şekilde karşıladı. En baştan itibaren kendimi evimde hissettim. Yaklaşık 6 ay sonra Formula E aracına dönmek güzeldi.”

“Hızlanmayı ve gücü tecrübe etmek harika bir his. Açık şekilde, yeni bir takımda ve yeni bir araçta öğrenmem gereken çok şey var.”

“Genel olarak, Porsche 99X Elecrtic’te çok iyi bir hissiyatım var. Artık her şeye alışmaya devam etmeliyim.” dedi.

Porsche, serideki ilk sezonunu 12 takım arasından 8. bitirdi. Takımın en iyi sonucu, Lotterer’in Suudi Arabistan’daki iki yarışta ve Berlin’deki ilk yarışta elde ettiği ikincilikler oldu. Lotterer ayrıca Mexico City’de pole pozisyonunu da elde etti.

Wehrlein’ın gelişiyle takımdan ayrılan 2016 Le Mans 24 Saat galibi Neel Jani ise Porsche’nin fabrika sürücüleri arasında yer almaya devam edecek.

Ayrıca sezon sonunda BMW Andretti’den ayrılan Alexander Sims ise Wehrlein’ın eski takımı Mahindra’ya geçti.

Sims, Jerome D’Ambrosio’nun yerini alacak ve takım arkadaşının Alex Lynn olması bekleniyor.

 

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Seri Formula E
Pilotlar Pascal Wehrlein
Editör Matt Kew

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