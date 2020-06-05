Wehrlein, Porsche ile anlaşmaya yakın

Mercedes ile DTM'de şampiyonluk ipini göğüsleyen ve Formula 1'de hem Manor hem de Sauber takımlarıyla yarışan Pascal Wehrlein son yıllarda Mahindra Racing ile Formula E'de mücadele ediyor.

Mercedes sürücü programından tamamen ayrılan ve F1'de Ferrari'nin simülatör pilotluğunu yapan Wehrlein, geçen yıl serideki ilk yılını 12. sırada noktalamıştı.

F1-Insider.com'un özel haberine göre Wehrlein, Porsche fabrika takımına geçmeye hazırlanıyor ve gelecek yıl Andre Lotterer'in takımdaki yeni takım arkadaşı olacak.

Şu anda Lotterer'in takım arkadaşlığını Neel Jani yapıyor olsa da ilk yarışlarda beklentilerin çok altında bir performans sergiledi.

Wehrlein'ın Mahindra ile olan anlaşması gelecek yılı da kapsıyordu ancak Hindistanlı ekibin Wehrlein'ın Porsche'ye geçişinin önünde durmama kararı aldığı anlaşılıyor.

Wehrlein şimdiye kadar pole ve podyum almasına rağmen Mahindra ile hiç galibiyet almayı başaramadı. Böylelikle serideki ilk zaferini Porsche ile almaya çalışabilir.

Şimdilik Porsche ve Wehrlein kanadından herhangi bir doğrulama gelmedi.