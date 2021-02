Wehrlein, Mahindra'da kaçırdığı galibiyetleri Porsche ile almak istiyor

Wehrlein, Mahindra'da geçirdiği 1.5 senenin ardından bu sene fabrika Porsche takımına geçiş yaparak, vatandaşı Andre Lotterer'in takım arkadaşı oldu.

Formula 1'de de Manor ve Sauber adına yarışmış olan Wehrlein, Mahindra ile iki kez galibiyetin ucundan dönmüştü, hatta bunların belki en ünlüsü de 2019 Meksika E-Prix'sinde finiş çizgisinde enerjisinin tükenmesi nedeniyle Lucas di Grassi'ye geçilmesi oldu.

Porsche de aynı şekilde Formula E'deki ilk sezonu olan 2019/20 sezonunda galibiyetler için mücadele etti, ancak Lotterer'in Diriyah ve Berlin'de ikinci sırayı alması nedeniyle bu podyum sonuçları, Porsche için en iyi sonuçlar oldu.

Motorsport.com'un, Porsche ile ilk sezonuna doğru ilerlerken, yarış galibiyeti olmamasının aklının bir köşesinde olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Wehrlein şunları söyledi: "Evet, birkaç kez FE'de galibiyete yaklaştığım oldu, hatta Santiago ve Meksika'da. Bu yüzden bu durum, kesinlikle sezon için koyduğum hedefler arasında."

"Ancak Mahindra ile iyi anılara sahibim ve iyi sonuçlar da elde ettik, Şili de pole pozisyonu ve podyum yakaladık. Sadece o ilk galibiyeti kaçırdık."

"Ana hedef, Porsche ile şampiyonluk kazanmak olacak. Öncelikle rekabetçi olduğumuz ve yarış kazanabileceğimiz konusunda emin olmalıyız. Bu seneki hedefimiz kesinlikle bu."

"Benim en iyi sonucum ikincilik oldu ve Andre'nin de en iyi sonucu ikincilikti. İkimiz de kazanmak istiyoruz ve ilk galibiyetimizi almak istiyoruz, takım için de ilk galibiyeti almak istiyoruz. İstikrarlı olmak da istiyoruz. Şampiyonayı kazanmak için önde istikrarlı olmanız gerekir. Bizim hedefimiz bu."

Lucas Di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE05, Pascal Wehrlein, Mahindra Racing, M5 Electro'yu geride bırakarak yarışı kazanıyor Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Önceki sezonda partner takım HWA ile deneyim kazanan Mercedes'in aksine Porsche, sıfırdan girdiği seride, 2019/20 yılında gerçek bir ilk sezonu geride bıraktı.

Şampiyonadaki ilk sezonunu 79 puanla sekizinci sırada tamamlayan Porsche, Lotterer ile Meksika'da ilk pole pozisyonunu da almayı başardı.

Wehrlein, Porsche'nin Formula E'de yaptıklarından gurur duyması gerektiğini söyledi: "Geçtiğimiz sene Porsche için tamamen yeni bir sezon oldu."

"Tamamen kendi başlarına deneyim kazanmaları gerekti ve bu deneyim de bu sezonki araçta çok fazla kullanıldı."

"Alınan geri bildirimlerde doğru yöne doğru, iyi adımlar atıldı. Ancak rakipler de uyumuyorlar, gelişmeye ve her yerde küçük farklar yakalamaya devam ediyorlar."

"Bence geçtiğimiz sezon Porsche, her şeye rağmen çok güçlüydü. İlk sezonunuzda pole pozisyonu ve podyum yakalamak çok iyi ve buna da çok büyük saygı duyuluyor, şu anda geçtiğimiz senedeki hatalardan bir şeyler öğrenmeli ve yarış kazanmak için başka adımlar da atmamız gerekiyor."

DTM'de 2015 yılında Mercedes ile serinin en genç şampiyonu olan Wehrlein, Alman serisi hakkında da açıklamalarda bulundu.

Yeni döneme adım atacak olan DTM hakkında konuşan Alman pilot, "DTM'deki üretici sayısı gittikçe azalmaya başlamıştı. Bence GT3 araçlarına geçiş yapmak DTM'i kurtardı gibi."

"Tabii ki de Audi, BMW ve Mercedes serideyken mücadele oldukça fazlaydı. Tabii ki o zaman masraflar da artıyordu. Bu gayet normal."

"Ancak GT3 araçları hakkındaki masraflar ve diğer şeyler nasıl olacak emin değilim. Diğer üreticilerin seriye olan ilgisine baktığımda gerçekten onların ilgisini çeken bir seri olacak gibi duruyor."

"Bu da güzel bir şey çünkü DTM'de iyi anılarım var. Tabii ki 2015, DTM şampiyonu olmam nedeniyle benim motor sporlarındaki en iyi yıllarımdan birisi oldu, çok eğlendiğim bir seneydi. Bu nedenle tabii ki de umuyorum ki DTM, gelecekte başarılı olacaktır."