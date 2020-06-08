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Formula E / Son dakika

Wehrlein, Mahindra ile yollarını ayırdı

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Wehrlein, Mahindra ile yollarını ayırdı
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Çeviren: Efe Kahya, Editör
8 Haz 2020 16:10

Eski Formula 1 sürücüsü Pascal Wehrlein, Mahindra takımı ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sauber F1 takımı devam etmeme kararı alan Alman pilot, DTM'e bir seneliğine dönüş yaptıktan sonra Mahindra ile 2018-19 sezonunda Formula E'ye adım atmıştı. 

Seride aldığı en iyi sonuç 2019 Santiago E-Prix'sinde aldığı ikincilik olurken, Meksika E-Prix'sinde galibiyet şansını son virajda enerjisi kalmadığı için kaybetmişti - ve daha sonrasında da virajı kestiği için 5 saniye zaman cezası almıştı.

Pazartesi günü Instagram'ın Hikayeler bölümünde yaptığı duyuruda Wehrlein, aynı gün itibariyle Mahindra'dan ayrılığını açıkladı.

Paylaşımda şunlar belirtildi: "Bugünden itibaren Mahindra Racing'in bir parçası olmayacağım."

"Amacım sezonu bitirmekti, ancak an itibariyle olan durum buna izin vermedi."

"Geleceğim ile ilgili çok fazla şey söyleyemem ancak sizleri haberdar edeceğim."

"Desteğiniz için teşekkürler ve yakında pistte görüşmek üzere."

Bu haber ise Formula E Race at Home Challenge eSpor serisinin finalinden bir gün sonra açıklandı. Seride Wehrlein, Mercedes sürücüsü Stoffel Vandoorne ile yaşadığı ilk tur kazasından sonra şampiyonluğu Belçikalı rakibine karşı kaybetti. 

25 yaşındaki sürücü, her ne kadar Ferrari F1 takımının gelişim sürücüsü olsa da, Mahindra ile yollarını ayırmasının en büyük sebebinin Porsche FE takımı ile kontrat imzalayabilmesi olduğuna inanılıyor.

Eğer bu durum gerçekleşirse Wehrlein'ın, 2016 Le Mans 24 Saat galibi Neel Jani'nin koltuğuna oturması bekleniyor.

Bununla beraber, Daniel Abt'ın kontratının sonlandırılması ile beraber Audi takımında da boş bir koltuk bulunmakta.

İki kez FE yarışı galibi Alman pilot, Race at Home Challenge'ın Berlin ayağında kendisi yerine bir simülatör sürücüsü yarıştırması sebebiyle takımdan gönderilmişti.

Mahindra ise konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Pilotlar Pascal Wehrlein
Takımlar Mahindra Racing
Editör Matt Kew

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