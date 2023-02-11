Wehrlein: "Kazadan sonra yarışabileceğimden emin değildim"

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Wehrlein Hindistan'a, Suudi Arabistan'da elde ettiği çarpıcı çifte galibiyetin ardından şampiyona lideri olarak geldi ve Jaguar'ın beklenen tehdidine rağmen Porsche yine 2.8 km'lik pistte yenilmesi gereken takım olarak görülüyordu.

Ancak Wehrlein'in yarışa katılımı, Cuma akşamı pistteki aksiyonun başlamasından sadece birkaç dakika sonra Porsche'sinin kontrolünü kaybedip son virajda bariyerlere çarpmasıyla belirsizleşti.

Çarpmanın şiddeti nedeniyle Wehrlein'in hemen pist kenarındaki sağlık merkezine götürülmesi ve ardından kontroller için Apollo Hastanesi'ne nakledilmesi gerekti.

Alman pilot Cuma gecesi saat 23:00'e kadar hastanedeydi ve yarış günü ağrıları devam etti. 12. sıradan başladığı yarışta, açılış turunda 15. sıradaydı ve yarışı Porsche takım arkadaşı Antonio Felix da Costa'nın hemen arkasında dördüncü sırada bitirdi.

Maximilian Gunther ve Sacha Fenestraz'ı da yarış dışı bırakan Jaguar ikilisi Sam Bird ve Mitch Evans arasındaki kaza, Wehrlein'ın toparlanmasında rol oynadı ve Porsche güç aktarma organlarının üstün enerji verimliliğini kullanarak birçok sürücüyü geçmeyi başardı.

Üst üste dördüncü kez podyuma çıkma şansını bir saniyenin biraz altında bir farkla kaçıran Wehrlein, önceki 24 saatte yaşadığı sıkıntılar göz önüne alındığında yarış sonucundan memnun olduğunu söyledi.

Autosport'a konuşan Wehrlein, "İyiyim, zaten daha iyi hissediyordum ama iyiyim. Yarıştan memnunum."

"Bu sonucu beklemiyordum ama bunu umuyordum ve inanıyordum. Dünden sonra bugün sürebileceğimden bile emin değildim, uzun süre hastanede kaldım ve bazı kontrollerden geçtim."

"Her şey yolunda olduğu için mutluyum ve biraz ağrı dışında iyiyim. Açıkçası, mekanikerler harika bir iş çıkardılar, gece sadece bir saat uyudular. Ben de o kadar uyudum."

"Bence kendimize olan borcumuzu ödedik, bu sonuçla mutlu olabilir ve eve iyi bir hisle dönebiliriz." dedi.

Pascal Wehrlein climbs out of his damaged Porsche after a heavy crash in FP1 Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Wehrlein, Alman televizyonuna yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Dün gece 11'e kadar hastanedeydim, birkaç tarama daha yaptırdım ve kontrolden geçtim çünkü biraz sırt ağrım vardı. Ama şu ana kadar her şey yolunda."

"Elbette hâlâ ağrım var ama bu önemli değil, araçtayken fark etmiyorsunuz. Şimdi biraz ağrı kesici alacağım ve sonra eve uçacağım."

Wehrlein'ın kazası daha sonra, temel nedeni belirlenemeyen bir araç kontrol ünitesi sorunuyla ilişkilendirildi.

Porsche, antrenmanlar devam ederken kazanın nedenini hemen belirleyemediği için, Andretti tarafından işletilen iki araç da dahil olmak üzere diğer üç aracını seanstan çekti.

Bu, Porsche'nin sıralama öncesinde veri toplamak için tek şansının sabahki 30 dakikalık antrenman seansı olduğu anlamına geliyordu.

Pist süresi eksikliğinin başlangıç pozisyonlarını tehlikeye atmasına rağmen, Da Costa ve Wehrlein sırasıyla üçüncü ve dördüncü olarak puan toplamayı başardılar ve Andretti'den Jake Dennis'in yarış dışı kalması Wehrlein'in şampiyona liderliğini sürdürmesini sağladı.

Jaguar'ın rakiplerinin önünde olduğu yarış haftasında Porsche, paketinin performansından tam olarak memnun olmasa da; Wehrlein Alman üreticinin bu durumda mümkün olan maksimum seviyeye ulaştığını düşünüyor.

Wehrlein, "Bu hafta sonuyla ilgili olumlu olan şey, her şeyden önce, sakatlanmamış olmam."

"İkincisi, iyi puanlar aldık. Üçüncüsü de, şampiyona liderliğimizi sürdürüyoruz."

"Genel olarak, dün yaşananlardan dolayı mükemmel bir hafta sonu geçirmesek de, yine de hafta sonunu en iyi şekilde değerlendirdik ve önemli olan da bu."

"Mükemmel bir günde yarışları kazanabileceğimizi biliyoruz ama işler %100 mükemmel gitmediğinde de çok sayıda puan kazanmamız gerekiyor, bugün yaptığımız şey buydu." dedi.