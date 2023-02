Wehrlein: "Kazadan sonra yarışabileceğimden emin değildim"

Wehrlein Hindistan'a, Suudi Arabistan'da elde ettiği çarpıcı çifte galibiyetin ardından şampiyona lideri olarak geldi ve Jaguar'ın beklenen tehdidine rağmen Porsche yine 2.8 km'lik pistte yenilmesi gereken takım olarak görülüyordu.

Ancak Wehrlein'in yarışa katılımı, Cuma akşamı pistteki aksiyonun başlamasından sadece birkaç dakika sonra Porsche'sinin kontrolünü kaybedip son virajda bariyerlere çarpmasıyla belirsizleşti.

Çarpmanın şiddeti nedeniyle Wehrlein'in hemen pist kenarındaki sağlık merkezine götürülmesi ve ardından kontroller için Apollo Hastanesi'ne nakledilmesi gerekti.

Alman pilot Cuma gecesi saat 23:00'e kadar hastanedeydi ve yarış günü ağrıları devam etti. 12. sıradan başladığı yarışta, açılış turunda 15. sıradaydı ve yarışı Porsche takım arkadaşı Antonio Felix da Costa'nın hemen arkasında dördüncü sırada bitirdi.

Maximilian Gunther ve Sacha Fenestraz'ı da yarış dışı bırakan Jaguar ikilisi Sam Bird ve Mitch Evans arasındaki kaza, Wehrlein'ın toparlanmasında rol oynadı ve Porsche güç aktarma organlarının üstün enerji verimliliğini kullanarak birçok sürücüyü geçmeyi başardı.

Üst üste dördüncü kez podyuma çıkma şansını bir saniyenin biraz altında bir farkla kaçıran Wehrlein, önceki 24 saatte yaşadığı sıkıntılar göz önüne alındığında yarış sonucundan memnun olduğunu söyledi.

Autosport'a konuşan Wehrlein, "İyiyim, zaten daha iyi hissediyordum ama iyiyim. Yarıştan memnunum."

"Bu sonucu beklemiyordum ama bunu umuyordum ve inanıyordum. Dünden sonra bugün sürebileceğimden bile emin değildim, uzun süre hastanede kaldım ve bazı kontrollerden geçtim."

"Her şey yolunda olduğu için mutluyum ve biraz ağrı dışında iyiyim. Açıkçası, mekanikerler harika bir iş çıkardılar, gece sadece bir saat uyudular. Ben de o kadar uyudum."

"Bence kendimize olan borcumuzu ödedik, bu sonuçla mutlu olabilir ve eve iyi bir hisle dönebiliriz." dedi.

Pascal Wehrlein climbs out of his damaged Porsche after a heavy crash in FP1

Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images