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Formula E / Jakarta ePrix Haberler

Wehrlein, Jakarta E-Prix'i için beş sıra grid cezası aldı

Pascal Wehrlein, aracındaki DCDC dönüştürücüsünde yapılan bir tamirat sebebiyle Cumartesi günkü Jakarta E-Prix'si için beş sıra grid cezası aldı.

Jake Boxall-Legge
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Wehrlein, Jakarta E-Prix'i için beş sıra grid cezası aldı
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Wehrlein'ın Monako'da lider giderken yarış dışı kalmasının ardından Porsche, Berlin'de FIA'dan DCDC ünitesini incelemesini talep etmişti. Monako'daki arızanın sebebi olarak gösterilen ünite izolasyon altında tutulmaktaydı.

Ünite bir FIA teknik delegesinin gözetiminde, açıldı ve iç kısımların belirli bölgelerinde eksik kaldığı tespit edilen yapıştırıcı uygulandı. Bu, ünitedeki resmi mührün kırılması anlamına geliyordu.

Kullanılan iç parçalarda herhangi bir değişiklik yapılması gerekmemesine rağmen, mührün kırılması sebebiyle, yapılan çalışmalar sezon başına iki DCDC ünitesinin kullanımına izin veren 28.9 ve 28.11 sayılı maddelerin ihlali olarak kabul edildi. 

Porsche tarafından yapılan açıklamada, "94 numaralı otomobilin lider giderken yarıştan çekilmek zorunda kaldığı Monaco E-Prix'sinden sonra bir tamiratın gerekli hale geldiği" belirtildi.

FIA ise, "daha hafif bir vaka" ile karşı karşıya oldukları için beş sıra grid cezasının uygun olduğunu açıkladı.

Açıklamada, "DCDC, FIA Teknik Delegesi gözetiminde, takımdan gelen talep üzerine açıldı. Ünite içinde herhangi bir parça değişimi veya değişikliği olmadı."

"DCDC'nin içinde eksik kaldığı tespit edilen bir alana yapıştırıcı uygulandı."

"İnceleme nedeniyle ünitedeki mühür kaldırıldı ve 28.9. Maddeyi ihlal eden bir onarım yapılmasına ihtiyaç duyulduğu fark edildi."

"Daha hafif bir vaka ile karşı karşıya kalınması nedeniyle Komiserler beş sıra grid cezasının uygun olduğu sonucuna vardılar."

Wehrlein şampiyonada takım arkadaşı Andre Lotterer'in sekiz puan gerisinde, sekizinci sırada yer almakta.

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric

Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

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