Wehrlein, Formula E'nin 7. sezonunda Porsche ile yarışacak

Wehrlein, 2018/19 sezonunda Mahindra ile Formula E'ye adım attı ve serideki ilk sezonunda bir tane pole pozisyonu ve bir podyum sonucu elde ederek sürücüler şampiyonasını 12. sırada tamamladı.

2019/20 sezonunda Mahindra ile ikinci sezonuna çıkan Alman pilot, Berlin'de yapılacak son altı yarış öncesinde takımdan ayrıldığını açıkladı.

Alman pilotun, Porsche'nin Formula E'de geçireceği ikinci sezonda Alman üreticiye katılması bekleniyordu ve 2019/20 sezonunun sonlanmasından 12 saat sonrasında, Wehrlein'ın Porsche ile anlaştığı resmi olarak açıklandı.

Wehrlein, Porsche'nin sezon başında DS Techeetah'tan transfer ettiği Audi/Porsche fabrika sürücüsü Andre Lotterer ile beraber yarışacak.

2015'te Mercedes ile DTM'i kazanan ve 2016-2017 yıllarında Formula 1'de Manor ve Sauber'de yarışan Wehrlein, Porsche'ye etkileyici bir kariyer geçmişi ile katılıyor.

Wehrlein şunları söyledi: "2020/21 ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'na Porsche ile katılmak benim için büyük bir onur."

"Markanın kendine özgü motor sporları tarihinin her zaman takip ettim. Porsche'nin efsanevi başarı hikayesine büyük bir saygım var."

"Şu anda da TAG Heuer Porsche Formula E Takımı'nda fabrika sürücüsü olarak yer almak inanılmaz bir fırsat. Porsche'de bulunan herkese, bana verdikleri bu inanılmaz fırsat için ve benim yeteneklerime güvendikleri için teşekkür ederim."

"An itibariyle takımı tanımaya ve olabildiğince çabuk bir şekilde Weissach'ta çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum."

Porsche, Formula E'deki ilk sezonunu markalar şampiyonasında sekizinci olarak tamamladı, takım Lotterer ile iki tane ikincilik aldı.

Sürücüler şampiyonasında ise Lotterer, Jaguar pilotu Mitch Evans ile eşit puanı alarak, sezonu sekizinci sırada tamamladı.

Takım arkadaşı Jani ise 99X Electric ile zor bir sezon geçirdi ve sezon boyunca sadece bir kez puan barajında yer aldı - Berlin'deki final yarışında aldığı altıncılık.

Formula E takımını ile yollarının ayrılmasına rağmen Jani, Porsche'nin fabrika sürücüsü olarak görev almaya devam edecek. İsviçreli pilot, 2016 senesinde marka ile Le Mans 24 Saat'i kazanmıştı.

Porsche Motor Sporları başkanı Fritz Enzinger şunları söyledi: "Pascal'ı Porsche ailesine kattığımız için çok mutluyuz."

"O, genç yaşına rağmen farklı yarış serilerinde çok fazla deneyime sahip oldu ve her zaman kendini gösterebildi."

"Aynı zamanda Neel Jani'ye gösterdiği inanılmaz bağlılık için teşekkür ederiz. Formula E projemizin gelişiminde çok önemli bir rol oynadı ve bu sebeple TAG Heuer Porsche Formula E Takımı'nın bu sezon gösterdiği başarıya büyük bir katkı sağladı."

"Neel, Porsche ile çalışmaya devam edecek. Kendisini, gelecekteki motor sporları projelerinde görmekten çok mutlu olacağız."

"Pascal ve Andre ile beraber çok deneyimli ve üst seviyede bulunan iki Formula E sürücüsünü, 2020/2021 ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nda göreceğiz. Gelecekte daha çok başarıya sahip olmamız için her şeye sahip oldukları ortada."