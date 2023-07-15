Vergne'ye Formula E hakemlerini eleştirdiği için ertelenmiş para cezası verildi

Takım, ABD'deki Formula E etkinliğinde antrenman sırasında pit alanında RFID tarama ekipmanı bulundurduğu için, bir hakem bültenine göre 'büyük ve haksız bir avantaj' elde etmekten suçlu bulundu.

Vergne kararın hemen ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sistem sadece lastiklerin seri numarasını okuyarak başkaları tarafından hangi lastiklerin kullanıldığını öğrenmemizi sağlıyordu. Herhangi bir takımın fotoğraf çekerek yapabileceği (ve kesinlikle yaptığı) bir şey." dedi.

Bu, hem Vergne'nin hem de takım arkadaşı Stoffel Vandoorne'un Portland E-Prix'sine pitten başlamaları gerektiği ve yarışı sırasıyla 11. ve 12. sırada tamamladıkları anlamına geliyordu.

Ancak yarıştan sonra Vergne medyada kararı eleştiren başka yorumlar da yaptı; özellikle de revize edilmiş bir hakem bülteninde değiştirilen ve lastiklerle ilgili herhangi bir referansı kaldıran ve sadece DS Penske'nin 'tüm araçlardan canlı veri toplayabildiğini' belirten ifadeyle ilgili olarak konuştu.

Bu hafta sonu yapılacak Roma E-Prix'si öncesinde FIA konuyla ilgili bir duruşma düzenledi ve Vergne'nin Uluslararası Spor Kuralları Madde 12.2.1c), f), k)'yi 'görevlilere ve FIA'ya karşı kötü davranış' nedeniyle ihlal ettiğine karar verdi.

Vergne'ye 3000 euro para cezası verildi ve bu ceza sezon sonuna kadar askıya alındı.

Jean-Eric Vergne, DS Penske, on the grid Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

FIA'nın bu konuda şu şekilde bir açıklama yaptı. "Sürücü, duruşmada basında yer alan bazı yazılı sözlerin kendisi tarafından söylenmediğini ifade etti."

"Gerçekten söylediği bazı yorumların ise komiserlere ve FIA'ya karşı saygılı olmadığını kabul etti."

Bununla birlikte, Vergne'nin ileriye dönük olarak 'komiserlerin ve FIA'nın çalışmalarına tam saygı duyduğunu' da ekledi.

Vergne mevcut Formula E sıralamasında beşinci sırada ve şampiyona lideri Nick Cassidy'nin 57 puan gerisinde yer alıyor.