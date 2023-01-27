Vergne: "Yeni Formula E lastikleri beton gibi"

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Bu hafta sonu Diriyah etabında kategorideki 100. yarış başlangıcını yapacak olan iki kez Formula E şampiyonu Vergne, elektrikli şampiyonada kullanılan tüm hava koşullarına uygun lastik yapısını sık sık eleştiriyor.

Hankook, Formula E'nin Gen3 dönemi için Michelin'den görevi devraldı ve takımların lastik mühendisleri için ideal performans noktasını bulmanın zor olduğunu kanıtlayan daha sert bir lastik üretti.

Vergne, lastiklerin yapısının sezon boyunca sürücüler için zorlayıcı olacağını düşündü ve gelecekte slick lastiklere geçilmesinin sürücülerin birbirlerini takip etmeleri açısından daha iyi olacağını öne sürdü.

Autosport tarafından sorulan yeni lastiklere alışıp alışamayacağı sorusuna DS Penske sürücüsü şu yanıtı verdi: "Asla."

"Demek istediğim, sahip olduğumuz araç ve lastikler bu, sezon içinde değişmeyeceğini de biliyoruz. Bu yüzden bununla başa çıkmak zorundayız."

"Ama bence kesinlikle zorlu yarışlar olacak."

"Yol tutuşunu %70 artıran kaygan lastikler isterdim. Bu lastikler beton gibi sert ve çok kaygan. Yarışta bu daha da fazla çünkü öndeki aracı takip ettiğinizde yere basma kuvvetini kaybediyorsunuz."

Meksika yarışını değerlendiren Vergne, araçtaki 'güven' eksikliğinin, sürücülerin geçiş yapmasını zorlaştırdığını da ekledi.

İlk antrenman seansında zirvede yer aldığı güçlü bir performansın ardından Fransız pilot, aracın hissiyatının değişmesiyle hafta sonu boyunca performansın düştüğünü söyledi.

Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23, Sergio Sette Camara, NIO 333 FE Team, NIO 333 ER9, Nick Cassidy, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Bu çok zor. Yani, 1. antrenman seansından 2. seansa kadar zordu ve sonra araç sıralama turlarında tamamen farklı hissettirdi. Sıralama turlarında hızlı olanlar serbest antrenmanda o kadar da hızlı değillerdi."

"Her şeyin nasıl gerçekleştiğini anlamaya çalışmak biraz tuhaf."

"Yarışta ne kadar fazla enerjiniz olursa olsun geçiş yapmak imkansız çünkü yol tutuşu çok az. Geç fren yapma şansınız da yok çünkü başaramayacağınızı biliyorsunuz."

"Çok sayıda kaza gördük, çünkü araca olan güven seviyesi son derece düşük ve geçiş yapmak çok zor." dedi.