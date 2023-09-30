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Vergne ve Vandoorne, WEC takviminin değişmesini istiyor

Jean-Eric Vergne ve Stoffel Vandoorne gibi iki şampiyon, WEC ile Formula E takviminin çakışmalarının yaratacağı sıkıntılara dikkat çekmekte.

Stefan Mackley
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Jean-Eric Vergne, DS Penske

Son dönemde motor sporları dünyasındaki yerini iyice sağlamlaştıran FE, birçok farklı disiplinden sürücüleri bir araya getirmekte.

Seri için en büyük sıkıntı, birçok ismin diğer serilerde de yarışmaya devam etmesi ve bu isimlerin olası çakışma durumlarında sıkıntı yaşamaları.

Bu sezon itibariyle çakışma durumları epey can yakabilir, nitekim birçok isim WEC'de yarışıyor ve bu yıl tam üç kez WEC takvimi ile FE takvimi çakışıyor.

Peugeot ile WEC'de ve DS Penske ile FE'de yarışacak olan Vergne, her şeye rağmen bu sorunların karşılıklı çözülebileceğine inanıyor.

Çifte şampiyon Vergne, "WEC ve Formula E organizatörlerinin birlikte bir çözüm bulabilecekleri konusunda oldukça umutluyuz."

"Bunun üzerinde çok çalıştıklarını biliyorum. Kaç sürücünün aynı anda WEC'de de yarıştığını bilmiyorum ancak gridin yarısı desem yanılmış olmam."

"Bir çözüm bulmak için çalıştıklarından eminim, bu konuda umutluyuz -ancak olası bir çakışma durumunda önceliği DS Penske'e vereceğim." dedi.

Stoffel Vandoorne, DS Penske, DS E-Tense FE23, Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23

Stoffel Vandoorne, DS Penske, DS E-Tense FE23, Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Tıpkı takım arkadaşı Vergne gibi Peugeot ile WEC'de yarışacak olan Stoffel Vandoorne da bir çözüm bulunması gerektiğini savunanlardan.

2021-22 Formula E şampiyonu Vandoorne, "FE gridine bakarsanız, gridin neredeyse yarısının aynı sorunu yaşadığını söyleyebiliriz."

"Takvimlerin çakıştığı hafta sonları ve sıkıntıya giren çok sayıda sürücü var, neyse ki çoğunlukla her iki takvim de birbirini tamamlıyor."

"Umarım FE ve WEC birlikte bu çatışmayı önlemek için bir çözüm bulur."

"Bence bundan kaçınabilmek ve her ikisinde de yarışabilmek her iki şampiyonanın da yararına olacaktır. Ancak benim için de öncelik FE." dedi.

WEC yönetimi takvim değişikliği çağrıları hakkında yorum yapmazken, 2024 takviminin Haziran ayında FIA Dünya Motor Sporları Konseyi'nin e-oylamasıyla onaylandığını da belirtti.

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