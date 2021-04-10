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Formula E / Roma E-Prix / Haberler

Vergne ve Bird, FIA’ya Roma’nın start çizgisinin değiştirilmesi çağrısı yaptı

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker

Jean-Eric Vergne ve Sam Bird, Formula E ve FIA’ya, Roma E-Prix’sinin start çizgisinin değiştirilmesi gerektiği konusunda tavsiyede bulundu.

Vergne ve Bird, FIA’ya Roma’nın start çizgisinin değiştirilmesi çağrısı yaptı

Oliver Turvey’in altıncı virajdan dönüp, Vergne ve Jake Dennis’in duran haldeki araçlarına çarpmasıyla, kimsenin yaralanmadığı büyük bir kaza gerçekleşmişti.

Turvey’in yarış lisansına altı ceza puanı eklendi ve aracın baştan hazırlanması gerektiği için yarışa katılamadı. Ancak yarış galibi Vergne ve ikinci sıradaki Bird, Pazar günkü yarışta bir kazanın ‘’kaçınılmaz olduğunu’’ ve pistin adeta bir ‘’karting pistine’’ benzediğini söylediler.

Vergne konu hakkında şunları söyledi: ‘’Bazen, start doğru pozisyonda olmaz.’’

‘’Başından beri orada bir kaza çıkacağını biliyorduk.’’

‘’Yarın da, güvenlik aracıyla başlamazsak bir kaza olacağını biliyorum.’’

‘’Bu kaçınılmaz, bir virajda 24 araç var ve aramızda 6 veya 7 metre genişlik bile yok.’’

‘’Bu karting pistiyle aynı.’’

‘’Hem yarışmamızı, hem de taraftarlar için iyi görünmemizi bekleyemezsiniz çünkü bunu yapmak, bu virajda imkansız.’’

Bird de, yarışın startının 15 virajlı pistin son virajına taşınması gerektiğini söyledi.

Sam Bird, Jaguar Racing, Jaguar I-Type 5

Sam Bird, Jaguar Racing, Jaguar I-Type 5

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Şampiyonada lider konumunda olan Bird, ‘’Antrenmanların sonunda, bazılarının antrenman startı yapmak isteyeceğini biliyorduk.’’

‘’Bu alan, bu insanlara verildi ve normal olarak herkes bunu kabul etti. Bugün neler yaşandığından tam olarak emin değilim.’’

‘’Eğer bir şey değiştirecek olsaydım, yarışın startının yerini değiştirirdim.’’

‘’Yarışı 14 veya 15. virajda başlatırdım. Bu benim fikrim.’’

‘’Virajdan geçmek için çok daha iyi bir fırsatımız olur.’’

‘’Yedinci viraj yarışın başladığı yer. İnsanların bir araya toplanınca, gereksiz bir kaza çıkabilir.’’

‘’Burası kör ve hızlı bir viraj. Bu biraz garip.’’

Lucas di Grassi de bu konuda yorum yapan sürücüleri destekledi ve Autosport’a ‘’yüksek ihtimalle daha iyi başlangıç olabilecek iki-üç nokta var.’’ dedi.

Son şampiyon Antonio Felix da Costa ise, Bird ve Vergne’in yorumlarının bir şey değiştirmeyeceğini açıkladı.

‘’Bu hiçbir zaman olmayacak. İstedikleri kadar yorum yapabilirler. Buna karar verildi.’’

‘’Biz profesyonelleriz.’’

Bir FIA sözcüsü ise herhangi bir değişiklik yaşanmayacağını doğruladı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Roma E-Prix
Pilotlar Jean-Eric Vergne , Sam Bird
Editör Matt Kew

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