Vergne: "Testler gerçeğin sadece yarısını gösteriyor, yine de hızlıyız"
İlk antrenman seansını ilk sırada tamamlayarak sezona iyi bir başlangıç yapan Jean-Eric Vergne, sezon öncesi testlerin gerçeğin sadece yarısını yansıttığını söylese de hızlı oldukları gerçeğini kabul ediyor.
Valencia'daki testi kümülatif sıralamalarda üçüncü sırada tamamlayan Vergne, gerçekleştirilen yedi seansın yalnızca birinde liderdi; dolayısıyla kendisinin ciddi istikrar gösterdiği ve yeni takımı DS Penske'nin de hızlı göründüğü söylenebilir.
Testlerin sağlıklı bir manzara sunmadığı konusunda ısrar eden Vergne, yine de takımın şampiyonluk savaşında olacağından emin -ilk antrenman seansını lider bitirerek bu düşüncesini perçinledi de.
Autosport'a konuşan Vergne, "Bence çok iyi bir yıl geçirebiliriz; sahip olduğumuz araç şampiyonluk savaşı için yeterince iyi görünüyor."
"Evet, testler size her zaman gerçeğin sadece yarısını verir, ancak geçtiğimiz yıllarda da sezon öncesi testlerde hızlı olan tüm takımlar sezon boyunca oldukça hızlıydı."
"Bence temiz bir sezon geçirmemiz gerekiyor. Temiz yarışlar çıkarmalı ve sürekli gelişmeye çalışmalıyız. Sanırım bu yılki hedefimiz de bu olacak." dedi.
Jean-Eric Vergne, DS Penske
Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images
Techeetaah ile ortaklığın bitişinin ardından Penske ile ortaklık kuran DS ile devam etmeyi seçen ve yeni bir maceraya atılan Vergne, bu nedenle alışma sorunu çekmediğini de ekliyor.
Vergne, "Takımdaki neredeyse herkes tanıdık, aracın değişimi ise çok daha az tanıdık hissettiriyor, öyle söyleyeyim. Mühendisler aynı, mekanikerler ise yeni, yine de her şey oldukça iyi ve normal görünüyor."
"Takımdaki yeni insanlar çok iyi adapte oldular, dolayısıyla yeni bir takımdaymış gibi hissetmiyorum."
"Araçtaki değişim oldukça özel, pek çok kişi için farklı ve büyük bir değişim. Ancak şampiyonanın sevdiğim yanı, uyum sağlamak ve bu araçla ilgili pek çok şeyi yeniden anlamak zorunda kalmanız, bu da işleri ilginçleştiriyor."
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